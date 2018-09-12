В Камышине Волгоградской области назвали кандидатов на пост главы





Две кандидатуры предложены на пост главы городского округа – город Камышин Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, среди кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, действующий глава администрации Камышина Станислав Зинченко и Рустам Резяков, менеджер отдела закупок коммерческой службы ООО «Любимый город»). Глава городского округа будет утвержден депутатами городской думы, которые были избраны 9 сентября. В новом составе Камышинской городской думы будет заседать подавляющее большинство единороссов. Так, по итогам прошедших выборов по 12 одномандатным округам победили 11 представителей «ЕР». Кроме того, по единому избирательному округу «Единая Россия» также набрала больше всего голосов избирателей – около 43%.

Между тем, подобные процедуры по выборам глав городских округов предстоят в Волгограде и в Волжском. Здесь конкурсные комиссии занимаются рассмотрением заявлений претендентов на этот пост и предварительным отбором. Утверждать глав городских округов также будут депутаты.



