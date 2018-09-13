Аналитика

«Высота 102 ТВ»: Вместо движения вперед район Волгограда откатился в средневековье

Аналитика 12.09.2018 20:11
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12.09.2018 20:11



Смотрите сегодня в программе: волгоградский актив «Единой России» в едином порыве заслушал пламенную речь губернатора области. Выборы, выборы: на пикет против итогов голосования пришли не все товарищи по Сталинградскому обкому КПРФ. Вместо движения вперед: Тракторозаводский район Волгограда откатывается в средневековье. Международная предматчевая встреча: лучшие боксеры сборных команд Кубы и России выйдут на ринг в Волгограде.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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