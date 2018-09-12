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В Волгограде сгорела машина следователя СУ СК России

Происшествия 12.09.2018 17:05
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12.09.2018 17:05

Одна из сгоревших сегодня утром в Красноармейском районе иномарок принадлежала сотруднику следственного комитета. Как стало известно ИА “Высота” 102,  по предварительным данным,  владельцем сгоревшей “KIA Rio” был следователь Красноармейского районного следственного отдела СК СК России по Волгоградской области. Напомним, сообщение о пожаре у  дома №1 по улице Вторая Штурманская поступило в МЧС в час ночи. Пожарные расчёты прибыли на место и погасили пламя в считанные минуты. Однако к моменту приезда пожарных машина была полностью объята огнем. Причины пожара выясняются. Отметим что неподалеку той же ночью неизвестные пытались сжечь еще две дорогие машины. Однако их спас сторож - авто стояли на платной стоянке. 

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