В стиле Тони Роббинса: губернатор Волгоградской области провел тренинг для актива «ЕР»















Как Тони Роббинс, только бесплатно и не в «Олимпийском», а в ГДЮЦе выступил с мотивирующим тренингом сегодня губернатор Волгоградской области. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», благодарными зрителями «коуча» Андрея Бочарова стал весь цвет «Единой России»: только что избранные депутаты Волгоградской гордумы, областные парламентарии. чей созыв идет к закату, первые лица администрации области, главы районов. Модератором семинара выступил лидер реготделения партии Сергей Горняков, скромно сидевший в белом кресле. Ему было сложнее всех двухсот участников встречи вместе взятых - модерировать встречу, проходящую в формате монолога, - затея так себе, на троечку.

Сам же оратор, стоя за высокой трибуной, рассуждал о высоком: приоритетных направлениях развития области на ближайшие годы. Глава региона блестяще владеет предметом – о настоящих и будущих успехах в промышленности, сельском хозяйстве, образовании, медицине и прочих отраслях он может говорить долго. И это не сарказм – в момент подобных публичных откровений Андрей Иванович увлеченно, самозабвенно, даже фанатично рисует картину будущего Волгоградской области, на заднем фоне которой отчетливо прорисованы уже достигнутые достижения. Успешный бизнес-тренер умеет убедить совершенно рядового зрителя в своей избранности, а также в причастности к чему-то великому. Именно таким чувством, по идее, и должны были проникнуться депутаты-"желторотики", хотя таковых в новой фракции не так уж и много (13 из 30).

По завершении двухчасового семинара его участники долго не расходились – сбивались в кучки на тротуаре за оградой детского центра, дымили сигаретами и говорили-говорили. В глазах одних как будто проскочила искра – видать, и вправду поверили в свою избранность, на лицах иных отчетливо проступала печать каких-то интеллектуальных потуг, третьи просто садились в свои «Audi» на заднее сиденье с черными стеклами и уносились в неизвестном направлении.

После тренинга Тони Роббинса в Москве пребывающих в восторге слушателей, в процентном соотношении, может, было и больше. НО. Они, во-первых, заплатили за спиритический сеанс по 500 тысяч рублей с носа и просто обязаны были уйти в восторге. А во-вторых, им самим решать – воплощать ли в жизнь самые дерзкие мечты по завету Тони. Андрей Иванович в отличие от самого дорогого бизнес-тренера в мире права выбора своим зрителям не дает. «Каждый должен включиться в намеченные масштабные проекты. Кто не справится – будем принимать кадровые решения», - обещает губернатор. Это был первый урок позитивного мышления от главы региона для депутатов-новичков, но отнюдь не последний.



