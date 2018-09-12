Политика

В стиле Тони Роббинса: губернатор Волгоградской области провел тренинг для актива «ЕР»

Политика 12.09.2018 17:36
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12.09.2018 17:36





Как Тони Роббинс, только бесплатно и не в «Олимпийском», а в ГДЮЦе выступил с мотивирующим тренингом сегодня губернатор Волгоградской области. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», благодарными зрителями «коуча» Андрея Бочарова стал весь цвет «Единой России»: только что избранные депутаты Волгоградской гордумы, областные парламентарии. чей созыв идет к закату, первые лица администрации области, главы районов. Модератором семинара выступил лидер реготделения партии Сергей Горняков, скромно сидевший в белом кресле. Ему было сложнее всех двухсот участников встречи вместе взятых - модерировать встречу, проходящую в формате монолога,  - затея так себе, на троечку.
Сам же оратор, стоя за высокой трибуной, рассуждал о высоком: приоритетных направлениях развития области на ближайшие годы. Глава региона блестяще владеет предметом – о настоящих и будущих успехах в промышленности, сельском хозяйстве, образовании, медицине  и прочих отраслях он может говорить долго.  И это не сарказм – в момент подобных публичных откровений Андрей Иванович увлеченно, самозабвенно, даже фанатично рисует картину будущего Волгоградской области, на заднем фоне которой отчетливо прорисованы уже достигнутые достижения.  Успешный бизнес-тренер умеет убедить совершенно рядового зрителя в своей избранности, а также в причастности к чему-то великому.  Именно таким чувством, по идее, и должны были проникнуться депутаты-"желторотики", хотя  таковых в новой фракции не так уж и много (13 из 30).
По завершении двухчасового семинара его участники долго не расходились – сбивались в кучки на тротуаре за оградой детского центра, дымили сигаретами и говорили-говорили. В глазах одних как будто проскочила искра – видать, и вправду поверили в свою избранность, на лицах иных отчетливо проступала печать каких-то интеллектуальных потуг, третьи просто садились в свои «Audi» на заднее сиденье с черными стеклами и уносились в неизвестном направлении. 
После тренинга Тони Роббинса в Москве пребывающих в восторге слушателей, в процентном соотношении, может, было и больше. НО. Они, во-первых, заплатили за спиритический сеанс по 500 тысяч рублей с носа и просто обязаны были уйти в восторге. А во-вторых, им самим решать – воплощать ли в жизнь самые дерзкие мечты по завету Тони. Андрей Иванович в отличие от самого дорогого бизнес-тренера в мире права выбора своим зрителям не дает. «Каждый должен включиться в намеченные масштабные проекты. Кто не справится – будем принимать кадровые решения», - обещает губернатор. Это был первый урок позитивного мышления от главы региона для депутатов-новичков, но отнюдь не последний. 

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