Общество

С филигранной точностью: В Александро-Невском соборе Волгограда делают иконостас

Общество 12.09.2018 15:59
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12.09.2018 15:59


Началась работа по созданию иконостаса для собора Александра Невского, строящегося в Волгограде.  Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в пресс-службе волгоградской епархии, фрагменты иконостаса выпиливаются с точностью до сантиметров и даже миллиметров, потому что мрамор нельзя «подогнать» на месте,
Высота центрального иконостаса Александро-Невского собора составит 9 метров. В настоящее время мастера работают над его центральной частью, идут резные работы по мрамору. Выполнены чеканные и ювелирные украшения для икон, чеканятся элементы царских врат. Согласован перечень икон, иконописцы уже приступили к их написанию. В самом соборе Александра Невского строители монтируют железобетонную опорную плиту для будущего иконостаса.

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