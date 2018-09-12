Началась работа по созданию иконостаса для собора Александра Невского, строящегося в Волгограде. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в пресс-службе волгоградской епархии, фрагменты иконостаса выпиливаются с точностью до сантиметров и даже миллиметров, потому что мрамор нельзя «подогнать» на месте,

Высота центрального иконостаса Александро-Невского собора составит 9 метров. В настоящее время мастера работают над его центральной частью, идут резные работы по мрамору. Выполнены чеканные и ювелирные украшения для икон, чеканятся элементы царских врат. Согласован перечень икон, иконописцы уже приступили к их написанию. В самом соборе Александра Невского строители монтируют железобетонную опорную плиту для будущего иконостаса.