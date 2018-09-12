Брат на брата: житель Волгоградской области ослеп после драки

Потерей зрения закончился для 66-летнего жителя Кикивдзенского района конфликт с его сводным братом-ровесником, вспыхнувший на территории полигона по хранению бытовых отходов. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, родственники поссорились, когда находились в вагончике сторожа свалки. Мужчина нанес пять ударов по лицу брата, которому недавно сделали операцию на глазах. Ссора утихла, но потерпевший почувствовал недомогание и обратился к врачам. Медики помочь ему не смогли - пенсионер ослеп на один глаз.

В отношении его родственника возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Ему грозит до восьми лет тюрьмы.