Брат на брата: житель Волгоградской области ослеп после драки

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Происшествия 12.09.2018 14:39
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12.09.2018 14:39
Потерей зрения закончился для 66-летнего жителя Кикивдзенского района конфликт с его сводным братом-ровесником, вспыхнувший на территории полигона по хранению бытовых отходов. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, родственники поссорились, когда находились в вагончике сторожа свалки. Мужчина нанес пять ударов по лицу брата, которому недавно сделали операцию на глазах. Ссора утихла, но потерпевший почувствовал недомогание и обратился к врачам. Медики помочь ему не смогли - пенсионер ослеп на один глаз.
В отношении его родственника возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Ему грозит до восьми лет тюрьмы.
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