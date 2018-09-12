В Волгограде обитатели табора вновь подожгли свалку





Пожарные только что потушили огонь, который вспыхнул на несанкционированной свалке в поселке Максима Горького в Советском районе Волгограда рядом с цыганскими домами. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, тревогу они били уже несколько дней. «Обитатели табора постоянно поджигают свалку, добывая металл. Отсюда всегда идет черный дым. Мы несколько раз звонили в полицию, но никто не приехал, в поселковой администрации на наши жалобы тоже не реагируют, - рассказали волгоградцы. – При этом в регионе действует особый противопожарный режим, не разрешают даже жарить шашлыки. Но то, что наши соседи все время жгут что-то на свалке, никого не волнует. Их никто не штрафует и не наказывает за то, что они подвергают наши дома и наши жизни опасности!».

Между тем, в прошлом и позапрошлом годах пожарные несколько раз уже спасали дома волгоградцев от огня, который шел от горящей свалки. Тогда в мусорной канаве обитатели табора также обжигали металл. «На них нет никакой управы. И это при том, что они живут в незаконных домах, воруют свет, воду и газ. Получается, что мы – законопослушные граждане – бессильны перед теми, кто живет на птичьих правах?» - возмущаются жители поселка.

Как следствие отсутствия реакции на жалобы волгоградцев и стал сегодняшний пожар. К счастью, огонь не успел распространиться на дома. Но что будет в следующий раз – никто не знает. Так, в поселке Максима Горького еще недавно базировались два пожарных расчета. Однако сейчас их ликвидировали в целях оптимизации. И путь пожарных машин до поселка занимает теперь до 30-40 минут вместо прежних 5-10 минут. Огнеборцы просто могут не успеть.











