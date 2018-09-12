Экономика

По плану: Волжские теплосети завершили мероприятия по подготовке к очередному отопительному сезону

Экономика 12.09.2018 13:25
748 0
12.09.2018 13:25


ООО «Волжские тепловые сети» завершили все основные мероприятия по подготовке теплосетевого хозяйства города Волжский к работе в  зимний период 2018-2019 годов.
Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, работы проведены на всех объектах теплоснабжения.  Всего же в рамках летней кампании на капитальный ремонт и реконструкции сетей и тепломагистралей выделено свыше 135 млн рублей. 
 
Как отмечают энергетики, все работы велись согласно утвержденному графику – без отставаний по исполнению сроков и сокращений объемов. К началу сентября капитально отремонтированы вертикальные компенсаторы, тепломагистрали и заменена теплоизоляция на участках  более 1760 метров,  реконструировано  более 1200 метров тепломагистралей, проведено благоустройство территорий. 
«Все работы по подготовке к зиме проводились с применением высокотехнологичного оборудования и материалов, что значительно повышает  надежность городского комплекса, увеличивает срок службы сетей, снижает теплопотери и повышает энергоэффективность», - сообщил главный инженер ООО «Волжские теплосети» Геннадий Харченко. 
Горожане уже увидели и оценили объем работ, выполненный энергетиками. На улице Химиков в районе тепломагистрали №6, которая является «перемычкой» между Волжской ТЭЦ и Волжской ТЭЦ-2,  реконструировали  более 500 метров наземной магистрали с полной заменой тепловой изоляции. Кроме того, здесь появился компенсатор для удобного преодоления переходов пожилыми людьми, инвалидами и детьми.
 
Более 600 метров трубопровода «ушло под землю»  на участке 11 микрорайона – здесь заменены старые трубы на новые - с высокой заводской готовностью предизоляции. А над уже подземной магистралью появилась новая тротуарная плитка. 

«Своевременная оплата за отопление и горячее водоснабжение – основной фактор качественного проведения всех запланированных мероприятий, ведь волжане вкладывают деньги в стабильную работу сетей и комфортную среду своих домов, – отмечают на предприятии. - Наши совместные усилия – специалистов и потребителей - гарантируют, что в предстоящий отопительный сезон мы входим в срок и без срывов».

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Скоро сдача! Квартиры от 1,6 млн рублей

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях
Популярное по теме
Волгоградский завод «Химпром» продают с молотка
01.09.2018 09:43
4490 0
В Волгограде фирмы-однодневки вычисляет налоговик-"автомат"
31.08.2018 14:10
4481 21
В Волгоградской области энергетиков оштрафовали на миллион за недоступный свет
04.09.2018 15:46
1782 1
Экономика
11.09.2018 14:53
Экономика 11.09.2018 14:53
1131 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
10.09.2018 16:25
Экономика 10.09.2018 16:25
2607 1 Обсудить

0
Далее
Экономика
07.09.2018 13:56
Экономика 07.09.2018 13:56
2844 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
06.09.2018 17:28
Экономика 06.09.2018 17:28
1222 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
06.09.2018 13:14
Экономика 06.09.2018 13:14
2041 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.09.2018 09:57
Экономика 05.09.2018 09:57
5268 10 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.09.2018 09:49
Экономика 05.09.2018 09:49
529 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.09.2018 16:19
Экономика 04.09.2018 16:19
2770 2 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.09.2018 15:46
Экономика 04.09.2018 15:46
3562 1 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.09.2018 15:26
Экономика 04.09.2018 15:26
470 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.09.2018 12:11
Экономика 04.09.2018 12:11
1859 2 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.09.2018 10:08
Экономика 04.09.2018 10:08
517 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.09.2018 09:33
Экономика 04.09.2018 09:33
1108 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.09.2018 18:40
Экономика 03.09.2018 18:40
1945 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.09.2018 16:06
Экономика 03.09.2018 16:06
2260 7 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:38
В Камышине Волгоградской области назвали кандидатов на пост главыСмотреть фотографии
17:36
В стиле Тони Роббинса: губернатор Волгоградской области провел тренинг для актива «ЕР»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:30
Волгоградстат зафиксировал рост числа ИПСмотреть фотографии
15:59
С филигранной точностью: В Александро-Невском соборе Волгограда делают иконостасСмотреть фотографии
15:07
Волгоградка взыскала неустойку с застройщика дома в Подмосковье
14:39
Брат на брата: житель Волгоградской области ослеп после драки
14:38
В Волгограде монументу "Родина-мать зовет!" ищут профессионального "косметолога"Смотреть фотографии
14:10
В Волгограде обитатели табора вновь подожгли свалкуСмотреть фотографии
13:43
Когда в товарищах согласья нет: Волгоградские коммунисты разошлись в оценке результатов выборовСмотреть фотографииCмотреть видео
13:25
По плану: Волжские теплосети завершили мероприятия по подготовке к очередному отопительному сезонуСмотреть фотографии
12:34
Вонь и антисанитария: Жителей Тракторозаводского района Волгограда втоптали в грязьСмотреть фотографии
12:23
"Мы хотим правды": известный кикбоксер Владимир Поташкин и его товарищи выступили с последним словом в суде ВолгоградаСмотреть фотографии
12:21
Опасное детство: В Волгоградской области родителей страшит новая площадка под окнами чиновниковСмотреть фотографии
11:08
«Кто потопал, тот и полопал?»: Волгоградская гордума в ожидании "портфелей"Смотреть фотографии
10:53
«Спасибо за поддержку!»: волгоградцам подарят концерт Юлии Началовой за сделанный ими выборСмотреть фотографии
10:22
Бил кулаками и доской: волгоградец восемь месяцев жестоко избивал 10-летнюю дочьСмотреть фотографии
09:19
В Советском районе Волгограда на парковке подожгли дорогие иномаркиСмотреть фотографии
09:06
В Волгоградской области ищут очевидцев смертельного ДТП с участием молодогвардейца БулатоваСмотреть фотографии
20:09
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде спустя много лет обнаружен похищенный цыганами ребенок Cмотреть видео
19:55
Губернатору Волгоградской области подарили дворец (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:58
Волгоградцы просят чиновников спасти дома после исчезновения УК-«фантома»Смотреть фотографии
17:17
У претендентов на пост главы Волгограда вскрылись проблемы с декларациями о доходахСмотреть фотографии
16:34
Старые сапоги вместо итальянской сумки: мошенницу из Волгограда осудили за интернет-обман москвичкиСмотреть фотографии
16:32
Волгоград готовится к пробной переписи населения 2018 годаСмотреть фотографии
15:43
В Волгограде двоих аферистов осудили за обещания закрыть уголовное дело за "взятку"Смотреть фотографии
14:55
В южных районах Волгограда в воздухе снова нашли "химию"Смотреть фотографии
14:21
"Попрошу прекратить спекуляции!": Волгоградские профсоюзы отказались от Дворца спортаСмотреть фотографии
14:06
На юге Волгограда "КамАЗ" потерял прицеп посреди дорогиСмотреть фотографии
13:15
В Госдуме РФ поддержали законопроект о переходе Волгоградской области на новое времяСмотреть фотографии
13:10
В Волгограде снесенными гаражами займется прокуратураСмотреть фотографии
Реклама
 