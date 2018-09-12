Экономика 12.09.2018 13:25
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12.09.2018 13:25
ООО «Волжские тепловые сети» завершили все основные мероприятия по подготовке теплосетевого хозяйства города Волжский к работе в зимний период 2018-2019 годов.
Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, работы проведены на всех объектах теплоснабжения. Всего же в рамках летней кампании на капитальный ремонт и реконструкции сетей и тепломагистралей выделено свыше 135 млн рублей.
Как отмечают энергетики, все работы велись согласно утвержденному графику – без отставаний по исполнению сроков и сокращений объемов. К началу сентября капитально отремонтированы вертикальные компенсаторы, тепломагистрали и заменена теплоизоляция на участках более 1760 метров, реконструировано более 1200 метров тепломагистралей, проведено благоустройство территорий.
«Все работы по подготовке к зиме проводились с применением высокотехнологичного оборудования и материалов, что значительно повышает надежность городского комплекса, увеличивает срок службы сетей, снижает теплопотери и повышает энергоэффективность», - сообщил главный инженер ООО «Волжские теплосети» Геннадий Харченко.
Горожане уже увидели и оценили объем работ, выполненный энергетиками. На улице Химиков в районе тепломагистрали №6, которая является «перемычкой» между Волжской ТЭЦ и Волжской ТЭЦ-2, реконструировали более 500 метров наземной магистрали с полной заменой тепловой изоляции. Кроме того, здесь появился компенсатор для удобного преодоления переходов пожилыми людьми, инвалидами и детьми.
Более 600 метров трубопровода «ушло под землю» на участке 11 микрорайона – здесь заменены старые трубы на новые - с высокой заводской готовностью предизоляции. А над уже подземной магистралью появилась новая тротуарная плитка.
«Своевременная оплата за отопление и горячее водоснабжение – основной фактор качественного проведения всех запланированных мероприятий, ведь волжане вкладывают деньги в стабильную работу сетей и комфортную среду своих домов, – отмечают на предприятии. - Наши совместные усилия – специалистов и потребителей - гарантируют, что в предстоящий отопительный сезон мы входим в срок и без срывов».
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