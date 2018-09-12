



О своей невиновности и надуманности обвинений заявили сегодня Владимир Поташкин, Дмитрий Исмаилов и Сергей Янин - фигуранты громкого процесса о вымогательстве, сообщает ИА “Высота 102”. Напомним Владимира Поташкина обвиняют в вымогательстве 4,2 миллионов рублей у коммерсанта Сергея Родионова и причинении ему легкого вреда здоровью во время конфликта в ресторане “Houdini” в июне прошлого года. Дмитрия Исмаилова обвиняют в вымогательстве и побоях. Сергею Янину предъявлено обвинение в вымогательстве. Гособвинение просит для них серьезные тюремные сроки

Выступая с последним словом, известный спортсмен и бизнесмен Владимир Поташкин в очередной раз заявил о невиновности - своей и товарищей.

“Мы пытаемся добиться правды и справедливости. Нам на протяжении всего следствия и судебного разбирательства приходится оправдываться в том, чего мы не совершали, и не имели таких намерений”, - сказал Владимир Поташкин.

Также и он и Дмитрий Исмаилов заявили о том, что дело против них сфабриковано. Сергей Янин был краток - он просто сказал, что невиновен.

Сегодня же стало известно, что суд вынесет приговор уже на следующей неделе.