Расследования

"Мы хотим правды": известный кикбоксер Владимир Поташкин и его товарищи выступили с последним словом в суде Волгограда

Расследования 12.09.2018 12:23
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12.09.2018 12:23


О своей невиновности и надуманности обвинений заявили сегодня  Владимир Поташкин, Дмитрий Исмаилов и Сергей Янин -  фигуранты громкого процесса о вымогательстве, сообщает ИА “Высота 102”.  Напомним Владимира Поташкина обвиняют в вымогательстве 4,2 миллионов рублей у коммерсанта Сергея Родионова и причинении ему легкого вреда здоровью во время конфликта в ресторане “Houdini” в июне прошлого года. Дмитрия Исмаилова обвиняют в вымогательстве и побоях. Сергею Янину предъявлено обвинение в вымогательстве. Гособвинение просит для них серьезные тюремные сроки.
Выступая с последним словом,  известный спортсмен и бизнесмен Владимир Поташкин в очередной раз заявил о невиновности -  своей и товарищей.
“Мы пытаемся добиться правды и справедливости. Нам на протяжении всего следствия и судебного разбирательства приходится оправдываться в том, чего мы не совершали,  и не имели таких намерений”, - сказал Владимир Поташкин.
Также и он и Дмитрий Исмаилов заявили о том, что дело против них сфабриковано. Сергей Янин был краток - он просто сказал, что невиновен. 
Сегодня же стало известно, что суд вынесет приговор уже на следующей неделе.

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