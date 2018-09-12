Опасное детство: В Волгоградской области родителей страшит новая площадка под окнами чиновников

«Тяжелым случаем» называют жители города Краснослободска построенную детскую площадку в центре города. Как признались ИА «Высота 102» читатели, они с большой опаской отпускают сюда своих детей, так как, по их мнению, она представляет реальную угрозу для здоровья и жизни.

Фундамент для закладных деталей выглядит как «ляпушки» из бетона, выступающие из песка, которым засыпана площадка. Некоторые участки расположены под горкой, с которой скатываются дети, а выступающие острые края могут нанести рану ребенку.

Родители детей утверждают, что требования ГОСТа по оборудованию и покрытию данной детской игровой площадки не соблюдены. Так, по их словам, поскольку на площадке применено сыпучее покрытие, элементы фундамента должны располагаться на глубине не менее 400 мм от поверхности покрытия игровой площадки. Глубина от поверхности покрытия игровой площадки до верха фундамента конической формы, согласно требованиям, должна быть не менее 200 мм. Кроме того, острые кромки фундамента должны быть закруглены, а радиус закругления должен составлять не менее 20 мм. Концы элементов, выступающих из фундамента, должны располагаться на глубине не менее 400 мм от уровня поверхности покрытия игровой площадки.

Однако на детской площадке налицо - наличие выступающих элементов оборудования с острыми концами и кромками, шероховатых поверхностей, способных нанести травму ребенку. Причем, все данные требования были указаны в техническом задании к муниципальному контракту на сумму свыше 2,7 миллиона рублей. В результате денежные средства потрачены именно на такой вот «тяп-ляп».

Самое примечательное в том, – рассказывают читатели «Высоты 102» - что данная площадка находится непосредственно под окнами главы администрации городского поселения города Краснослободск, и не видеть данные недостатки просто невозможно. Но, видимо, чиновников все устраивает. А тот факт, что родителям страшно пускать сюда детей, – уже и не важен.

Напомним, ранее на большое количество потенциально опасных для жизни и здоровья детей площадок обращали внимание в ОНФ Волгоградской области в рамках акции «Безопасность детства». Активисты ОНФ собранную в ходе акции информацию об обнаруженных недостатках в местах пребывания детей направили в адрес регионального уполномоченного по правам ребенка.



