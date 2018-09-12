



В эту пятницу, 14 сентября, в парке Победы напротив стадиона «Волгоград Арена» состоится праздничное мероприятие «Спасибо за поддержку!», посвященное подведению итогов выборов в Волгоградскую городскую думу. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, горожан ждут интерактивные площадки и выступления популярных российских исполнителей. Хедлайнер программы – Юлия Началова.

С 19-00 в новом парке развернутся интерактивные площадки, в том числе «Большой Дартс» и фотозона «Я люблю Волгоград». Одновременно на сцене начнется концерт с участием музыкальных коллективов «Бумеранг», «Ундервуд», «7Б», «Атика». Шоу-программа продлится до 22.30.

Концерт, как отмечает пресс-служба администрации города, станет подарком горожанам "за их активную гражданскую позицию".

Фото: instagram.com/julianachalova/