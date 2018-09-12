«Кто потопал, тот и полопал?»: Волгоградская гордума в ожидании "портфелей"

Уже в ближайшее время должна разрешиться интрига с выбором председателя Волгоградской гордумы. Как стало известно ИА «Высота 102», сегодня губернатор Андрей Бочаров встречается с избранными депутатами гордумы, главами районов города и партийным активом. А на следующей неделе на конференции реготделения «Единой России» будут названы кандидатуры председателя гордумы, двух заместителей и руководителя думской фракции партии власти. Напомним, в прежнем созыве представительного собрания главой города и руководителем думы в одном лице был Андрей Косолапов, его заместителями – Владлен Колесников и Алексей Волоцков. Последний также руководил фракцией «ЕР».

Сегодня в местных политических кругах активно муссируется тема с будущими назначениями в гордуме. Если взять за основу предвыборные неоднократные заявления региональных партийных лидеров о том, что «пряники» будут раздаваться по личному вкладу и итогам выборов, то следует ожидать, что депутаты-«старожилы» - те, кому удалось в который уже раз переизбраться в думу, останутся не у дел. Ведь показали некоторые из них далеко не лучшие результаты.

Например, бывший председатель гордумы Андрей Косолапов, который шел в статусе одномандатника, продемонстрировал один из самых худших результатов, набрав 3768 голосов избирателей. Это – 14 результат из 17. К слову, на округе у Андрея Косолапова, как выяснилось, дела с авторитетом «Единой России» обстоят не очень. Так, по партийным спискам на этой территории избиралась Светлана Прохорова, которая показала третий с конца результат – 3100 голосов. В итоге она не прошла в гордуму.

При этом в реготделении «Единой России» неоднократно заявляли, что в приоритете будет результат партии на округе. То есть, можно сказать, экс-спикер гордумы «провалил» порученную ему партией миссию. Вспомним, что и на праймериз «ЕР» в июне текущего года Косолапов занял последнее место среди прочих победителей-одномандатников по количеству набранных голосов избирателей. Лидер реготделения партии Сергей Горняков тогда, комментируя фиаско главы города на предварительном голосовании, признал, что он и другие аутсайдеры мало встречались с избирателями и в целом слабо работали в избирательном округе. Горняков тогда посоветовал Косолапову «впрягаться в избирательную кампанию и полноценно ее отработать». «Я уверен, что они (аутсайдеры, - прим. ред.) нагонят то отставание, которое допустили на предварительное голосовании», - заявлял лидер реготделения "ЕР". То есть партия дала Косолапову шанс исправиться и показать 9 сентября достойный результат. Увы, чуда не произошло. Еще меньше голосов, чем Андрей Косолапов, в одномандатных округах получили только бывший коммунист Андрей Поплавский – 3731, и депутаты с большим стажем Андрей Биленко (избрался в четвертый раз) – 3613 и Алексей Зверев (избрался в третий раз) – 2898. Как видим, опытные, матерые народные избранники продемонстрировали крайне слабые результаты на выборах. Похоже, отсидевшие по несколько созывов нардепы «выдыхаются» наг глазах у избирателей.

Если бы единороссы-«аутсайдеры» набрали такое количество голосов по партийным спискам, вряд ли они смогли сохранить мандаты. Печальным примером для них может послужить окончание депутатской деятельности таких нардепов как Валерий Миронов, Дмитрий Федюшкин, Ирина Карева. Избиратели отдали им соответственно 3552, 3253 и 2493 голоса. К слову, двое из теперь уже бывших депутатов – Миронов и Карева – относились к так называемым «старожилам», они работали в городском представительном органе уже не первый срок.

Впрочем, и некоторые другие нардепы-«старички», которым все же удалось в очередной раз избраться в гордуму, не могут похвастаться высокими результатами на выборах. Так, у Ирины Фоминой – 4087 голосов, у Алексея Волоцкова – 4577 голосов. У Владлена Колесникова результат чуть больше - 5186 голосов, но в сравнению с лидерами голосования это тоже явно не рекорд. В партийных списках, по которым они избирались, гораздо лучшие результаты даже у новичков – например, Саро Багдасарян набрал 7746 голосов. А у лидеров партийных списков - голосов едва ли не вдвое больше, чем у того же Владлена Колесникова.

В тройке лидеров среди одномандатников тоже отнюдь не «мастодонты» думского сообщества – Олег Ярыгин, Андрей Гимбатов и Денис Глазунов, получившие соответственно 10742, 8249 и 7029 голосов избирателей. Все трое идут «всего лишь» на второй депутатский срок. Гимбатов так и вовсе в прежний созыв попал на довыборах в сентябре 2016 года.

И в этом есть некий посыл избирателей на перемены – люди устали видеть в городской думе одних и тех же депутатов, просят сменить заезженную пластинку.

Однако по результатам прошедших выборов состав городского представительного органа мало изменился. Так, из прежнего состава гордумы от «ЕР» переизбрались 16 из 30 бывших депутатов.

Если партийное руководство останется верным сделанным ранее заявлениям, то следует ожидать, что распределение портфелей в городской думе пройдет по принципу - «как потопал, так и полопал». Впрочем, как известно, в каждом правиле есть исключения. И нет гарантии, что при должностях не останутся те, кто оказался в роли аутсайдеров.