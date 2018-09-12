Происшествия

В Советском районе Волгограда на парковке подожгли дорогие иномарки

Происшествия 12.09.2018 09:19
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12.09.2018 09:19


Два европейских внедорожника и корейский седан подожгли этой ночью на юге Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, около часа ночи в Красноармейском районе на улице Вторая Штурманская по всей площади горел «Kia RiO». Причина пожара – занесение источника огня неизвестными лицами.  В половине третьего уже в Советском районе на улице Электролесовской вспыхнули сразу две элитные иномарки – «Land Rover» и «Mercedes ML-350».  Машины, стоявшие на платной парковке,  до приезда пожарных потушил сторож.

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