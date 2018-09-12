В Волгоградской области ищут очевидцев смертельного ДТП с участием молодогвардейца Булатова





Очевидцев шокирующего ДТП на трассе Волгоград Средняя Ахтуба, унесшего жизни четырех человек, ищут волгоградские полицейские. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Напомним, поздним вечером 10 августа на четырнадцатом километре дороги тяжёлый пикап “Dodge Ram” при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в “Honda Accord”. При столкновении погибла семья Перчиевых: муж с женой и двое дочерей.

За рулем американского пикапа находился Ренат Булатов, бывший на тот момент одним из лидеров волгоградского отделения “Молодой Гвардии Единой России”. Было возбуждено уголовное дело по статье “Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц”. По имеющимся сведениям, сейчас его расследование близится к завершению. Уже проведены автотехническая и судебно-медицинские экспертизы. Их результаты подтверждают виновность подозреваемого, допрошены свидетели.

Однако стражам порядка необходимо найти возможных очевидцев ДТП - водителя и пассажиров белого “Kia Sportage”, который ехал в том же направлении, что и автомобиль подозреваемого - из Краснослободска в Среднюю Ахтубу.

Просьба предполагаемых очевидцев данного ДТП обратиться в ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области по адресу: г.Волгоград, ул.Голубинская, 8, каб. 21 к старшему следователю Ануфриевой Надежде Андреевне, тел. 8 (8442) 304473.