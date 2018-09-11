У претендентов на пост главы Волгограда вскрылись проблемы с декларациями о доходах

Политика 11.09.2018 17:17
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11.09.2018 17:17
Только шестеро из 10 кандидатов на должность главы Волгограда допущены до второго этапа конкурса. Об этом сообщает ИА «Высота 102». При проверке деклараций о доходах и имущества четверых соискателей вакансии выявлены серьезные нарушения. Кто-то из конкурсантов забыл указать существенный объем доходов, кто-то не вспомнил про вклады в банках. В итоге с дистанции сошли пенсионерка Лариса Зайченко, завкафедрой Волжского филиала Международного юридического института Алексей Колябин, предприниматель Михаил Фурманов и сотрудник консалтинговой фирмы Михаил Галац.
Продолжают участие в конкурсе нынешний глава администрации Волгограда Виталий Лихачев, председатель комитета строительства Михаил Гайворонский, бывший вице-губернатор Геннадий Чуриков, студентка Волгоградского филиала РаНХиГС Анна Манчуковская, гендиректор фирмы Роман Евстафьев и фельдшер-лаборант клиники Людмила Украинская.
«Полуфинал» конкурса состоится в пятницу, 14 сентября. Кандидатов ожидает собеседование, в рамках которого они должны будут представить свою концепцию развития города-героя. На рассмотрение Волгоградской городской думы будет вынесено минимум две кандидатуры. Решение об избрании главы Волгограда депутаты примут на своем первом после избрания заседании, которое намечено на 19 сентября. В этот же день народные избранники выберут председателя думы.
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