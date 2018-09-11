«Свои, но по сто»: В Волгограде «элитные» дачники шокируют ценами на овощи

Общество 11.09.2018 16:31
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11.09.2018 16:31
Уличная торговля продолжает процветать на проспекте Ленина, рядом с Центральным рынком Волгограда. Десятки торговцев продают здесь овощи и фрукты на картонных ящиках, а зачастую – и прямо с асфальта. И это, несмотря на оборудованные места для тех, кто выращивает продукцию на своих дачах, на территории и внутри рынка. При этом цены на овощи, которые продают за пределами рынка, порой шокируют. Почему дачники не хотят пользоваться выделенными для них местами, кто вынужден убирать за ними и когда в Волгограде научатся торговать цивилизованно – в видеоматериале ИА «Высота 102».
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