Волгоград готовится к пробной переписи населения 2018 года

Общество 11.09.2018 16:32
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11.09.2018 16:32
Девять регионов России примут участие в октябре текущего года в пилотном проекте – пробной переписи населения. Во время празднования Дня города специалисты Волгоградстата провели информационную акцию среди жителей и гостей Волгограда о предстоящем мероприятии.
Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, пробная перепись населения является одним из основных этапов подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года (ВПН-2020).
В период ее проведения будет отрабатываться комплекс методологических, технологических и организационных вопросов: выработка оптимальной организационно-технологической схемы проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, которая предполагает комбинирование различных способов сбора сведений о населении. По итогам пробной переписи будут разработаны рекомендации по оптимизации расходов на ВПН-2020 с учетом внедрения новых способов опроса населения. При этом планируется использовать 3 способа опроса. Это - самостоятельное заполнение гражданами электронных вопросников в сети Интернет, опрос и заполнение переписных листов на планшетных компьютерах и опрос и традиционное заполнение переписчиком бумажных вопросников.
Как поясняют в Волгоградстате, в ходе пробной переписи с 1 по 10 октября у россиян впервые появится возможность заполнить переписные листы через интернет на Едином портале государственных услуг. Еще одна инновация – в период опроса переписчиками будут использоваться планшетные компьютеры.
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