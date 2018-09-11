Волгоград готовится к пробной переписи населения 2018 года





Девять регионов России примут участие в октябре текущего года в пилотном проекте – пробной переписи населения. Во время празднования Дня города специалисты Волгоградстата провели информационную акцию среди жителей и гостей Волгограда о предстоящем мероприятии.

Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате , пробная перепись населения является одним из основных этапов подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года (ВПН-2020).

В период ее проведения будет отрабатываться комплекс методологических, технологических и организационных вопросов: выработка оптимальной организационно-технологической схемы проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, которая предполагает комбинирование различных способов сбора сведений о населении. По итогам пробной переписи будут разработаны рекомендации по оптимизации расходов на ВПН-2020 с учетом внедрения новых способов опроса населения. При этом планируется использовать 3 способа опроса. Это - самостоятельное заполнение гражданами электронных вопросников в сети Интернет, опрос и заполнение переписных листов на планшетных компьютерах и опрос и традиционное заполнение переписчиком бумажных вопросников.

Как поясняют в Волгоградстате, в ходе пробной переписи с 1 по 10 октября у россиян впервые появится возможность заполнить переписные листы через интернет на Едином портале государственных услуг. Еще одна инновация – в период опроса переписчиками будут использоваться планшетные компьютеры.



