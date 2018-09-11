Старые сапоги вместо итальянской сумки: мошенницу из Волгограда осудили за интернет-обман москвички





К обязательным работам приговорил суд волгоградку, обманом выманившую более пяти тысяч рублей у жительницы Москвы. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Тракторозаводского районного суда, в конце прошлого года женщина нашла во всемирной паутине “инструкцию” по интернет-мошенничеству. На известном сайте объявлений она разместила сообщение, что якобы продает сумку известного итальянского бренда “Marino Оrlandi” чуть больше чем за 5200 рублей. Вскоре нашлась и покупательница, пожелавшая приобрести модный аксессуар. Девушка списалась с продавщицей через “Viber” и договорилась, что товар ей пришлют посылкой с наложенным платежом. Чтобы замести следы, волгоградка дала покупательнице номер карты свой подруги, которая была не в курсе преступной махинации. Подруга мошенницы отправила отправила “сумочку” посылкой через “Почту России”.

Когда жительница столицы получила долгожданную бандероль, она оплатила покупку. Однако вскоре ее ждало сильнейшее разочарование - когда девушка вскрыла пакет, то увидела внутри лишь старые, изрядно поношенные сапоги. Поняв, что ее обманули, москвичка обратилась в полицию.

Злоумышленницу нашли, она призналась в совершенном преступлении и попросила о рассмотрении дела в особом порядке - без проведения судебного разбирательства.

Теперь ей предстоит отработать 300 часов на благо общества.