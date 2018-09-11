В южных районах Волгограда в воздухе снова нашли "химию"

Экология 11.09.2018 14:55
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11.09.2018 14:55
Экологическая и санитарно-эпидемиологическая обстановка в южной части Волгограда и в Светлоярском районе области обостряется. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", заявили сегодня в управлении Росприроднадзора по Волгоградской области. В ведомстве поясняют, что происходит это вследствие значительного количества возгораний сухой травянистой и камышовой растительности, что также является причиной массовых жалоб граждан в государственные органы.
Сотрудники управления проводят рейдовые обследования с целью установления источников неприятных запахов в Кировском, Красноармейском районах Волгограда и Светлоярском районе Волгоградской области. Проводятся обследования с привлечением общественных инспекторов по охране окружающей среды Волгоградской области и специалистов экспертной организации – ЦЛАТИ по Волгоградской области.
Так, во второй половине августа и начале сентября текущего года осуществлено несколько выездов на территорию бывшего завода БВК – промзону р.п. Светлый Яр, территорию, прилегающую к ликвидируемому пруду-накопителю СЖК, секции № 2 пруда-накопителя и промышленной площадки АО "Каустик".
Рейдами также охвачены территории Кировского и Красноармейского района, в том числе по адресам расположения предприятий, осуществляющих деятельность по сжиганию медицинских отходов - ООО "Вид-Авто" и ООО "Медэкопром".
По результатам отбора проб атмосферного воздуха в р.п. Светлый Яр и Красноармейском районе установлено превышение ПДК веществ специфических для предприятий химического комплекса Красноармейского района. О превышениях ПДК проинформирован территориальный орган Роспотребнадзора для принятия мер в рамках санитарно-эпидемиологического законодательства.
В настоящее время ожидаются результаты отобранных в начале сентября проб атмосферного воздуха специалистами управления Росприроднадзора и ЦЛАТИ по Волгоградской области с целью принятия решения о проведении надзорных мероприятий в отношении конкретных хозяйствующих субъектов.
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