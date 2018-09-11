На юге Волгограда "КамАЗ" потерял прицеп посреди дороги

Происшествия 11.09.2018 14:06
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11.09.2018 14:06
Без жертв, к счастью, обошлось в ДТП, которое случилось сегодня в Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, днем на проспекте Героев Сталинграда у “КамАЗа” на полном ходу отцепился полуприцеп. Многотонное транспортное средство пробило ограждение пешеходной зоны рядом с остановкой общественного транспорта и частично “влезло" на тротуар. К счастью, никто не пострадал. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
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