В Волгограде снесенными гаражами займется прокуратура





Жители домов по ул. 35-й Гвардейской дивизии в Волгограде пожаловались в прокуратуру Советского района на бездействие чиновников, которые не желают приводить в порядок территорию после сноса гаражей. Как рассказали горожане ИА «Высота 102», они уже исчерпали все возможные методы, чтобы повлиять на администрацию Советского района. «Мы уже направляли жалобы полномочному представителю президента в ЮФО, в администрацию главы государства, нам приходят только отписки, что наши обращении отправлены в администрацию Волгоградской области, - рассказали волгоградцы. – Перед выборами жаловались и в волгоградскую «Единую Россию», а сегодня получили такой же ответ – наше обращение теперь «уехало» в администрацию Волгограда. Но только дело с мертвой точки не сдвинулось. Похоже, никто не собирается приводить территорию в надлежащий вид и засыпать подвалы. Ведь они стоят открытые, чего ждут наши власти, чтобы туда кто-нибудь свалился и погиб? Если чиновники не могут обезопасить нас от последствий сноса незаконных построек, то пусть тогда вообще их не трогают».

Напомним, ИА «Высота 102» уже неоднократно сообщало о ситуации, в которой оказались жители домов по ул.35-й Гвардейской дивизии после того, как здесь снесли несколько десятков гаражей. Горожане вместо уютных и ухоженных дворов получили теперь горы мусора, в том числе железа и стекла, но самое главное – открытые подвалы, которые остались после гаражей. Люди не могут чувствовать себя в безопасности и, к сожалению, пока безуспешно требуют от властей вывоза строительного хлама, рекультивации земли и ликвидации ям-ловушек.



