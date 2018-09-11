В Волгоградской области двое подростков ограбили церковную лавку в супермаркете

Происшествия 11.09.2018 13:04
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11.09.2018 13:04
Двоих подростков, обокравших церковную лавку в Камышине, задержали полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, о преступлении в понедельник заявила 65-летняя местная жительница. Из торговой точки, находящейся в круглосуточном супермаркете, вынесли более 200 серебряных колец, стоимость которых составила около 100 тысяч рублей. Однако долго гулять на свободе у злоумышленников не получилось - полицейские быстро вышли на их след.
Выяснилось, что “на дело” пошли двое подростков 16 и 17 лет. Как рассказали сами воришки, они заметили, что ночью ловка не охраняется и решили там поживиться.
Возбуждено уголовное дело. За кражу, “совершенную группой лиц по предварительному сговору и с причинением значительного ущерба”, молодым людям грозит до пяти лет тюрьмы.
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