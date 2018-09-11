Происшествия

В Волгоградской области двое подростков ограбили церковную лавку в супермаркете

Происшествия 11.09.2018 13:04
553 8
11.09.2018 13:04


Двоих подростков, обокравших церковную лавку в Камышине, задержали полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, о преступлении в понедельник заявила 65-летняя местная жительница. Из торговой точки, находящейся в круглосуточном супермаркете, вынесли более 200 серебряных колец, стоимость которых составила около 100 тысяч рублей. Однако долго гулять на свободе у злоумышленников не получилось - полицейские быстро вышли на их след. 
Выяснилось, что “на дело” пошли двое подростков 16 и 17 лет. Как рассказали сами воришки, они заметили, что ночью ловка не охраняется и решили там поживиться. 
Возбуждено уголовное дело. За кражу, “совершенную группой лиц по предварительному сговору и с причинением значительного ущерба”, молодым людям грозит до пяти лет тюрьмы.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Скоро сдача! Квартиры от 1,6 млн рублей

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Измерители нитратов и радиации (8442)27-06-74
Популярное по теме
«Я вам камеру разобью!»: в суде Волгограда арест подозреваемого в убийстве «напарника» Кадина предварил скандал (ВИДЕО)
29.08.2018 16:31
14117 13
Во время рыбалки на берегу Волги зверски убили мужчину
04.09.2018 11:52
8544 11
В Волгограде столкнулись две маршрутки: есть пострадавшие
08.09.2018 12:42
6736 0
Происшествия
11.09.2018 14:06
Происшествия 11.09.2018 14:06
787 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
11.09.2018 11:34
Происшествия 11.09.2018 11:34
994 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
11.09.2018 09:05
Происшествия 11.09.2018 09:05
882 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.09.2018 15:17
Происшествия 10.09.2018 15:17
4995 13 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.09.2018 10:52
Происшествия 10.09.2018 10:52
2470 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.09.2018 10:30
Происшествия 10.09.2018 10:30
1980 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.09.2018 09:20
Происшествия 10.09.2018 09:20
2524 8 Обсудить

0
Далее
Происшествия
09.09.2018 10:09
Происшествия 09.09.2018 10:09
2559 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
09.09.2018 09:58
Происшествия 09.09.2018 09:58
935 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.09.2018 12:42
Происшествия 08.09.2018 12:42
7575 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.09.2018 11:32
Происшествия 08.09.2018 11:32
2642 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.09.2018 11:13
Происшествия 08.09.2018 11:13
1329 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.09.2018 11:03
Происшествия 08.09.2018 11:03
1593 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.09.2018 10:19
Происшествия 08.09.2018 10:19
4171 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.09.2018 10:01
Происшествия 08.09.2018 10:01
1232 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:55
В южных районах Волгограда в воздухе снова нашли "химию"Смотреть фотографии
14:21
"Попрошу прекратить спекуляции!": Волгоградские профсоюзы отказались от Дворца спортаСмотреть фотографии
14:06
На юге Волгограда "КамАЗ" потерял прицеп посреди дорогиСмотреть фотографии
13:15
В Госдуме РФ поддержали законопроект о переходе Волгоградской области на новое времяСмотреть фотографии
13:10
В Волгограде снесенными гаражами займется прокуратураСмотреть фотографии
13:04
В Волгоградской области двое подростков ограбили церковную лавку в супермаркетеСмотреть фотографии
12:15
В здании администрации Волгоградской области заслуги увековечат в мрамореСмотреть фотографии
12:14
Житель Волгоградской области из мести сжег авто замначальника ОМВДСмотреть фотографии
11:34
Недобрая дорога: водитель легковушки пострадал в столкновении с двумя грузовиками на трассе "Сызрань-Волгоград"Смотреть фотографии
11:26
Руководство волгоградского оборонного предприятия будет ездить на черном внедорожнике за 8 миллионов рублейСмотреть фотографии
10:20
Доска позора: В Волгограде из-за мусорного коллапса ТОС посылают "SOS"Смотреть фотографии
09:37
Город воинской славы в Волгоградской области задыхается от горящей свалкиСмотреть фотографии
09:05
В Волгоградской области мошенница лишила пенсионерку трети миллиона рублей
08:37
Мэра Волжского избрали депутатом гордумыСмотреть фотографии
08:25
В Волгограде в пойме реки Царица снесут открытую автостоянкуСмотреть фотографии
08:01
Свалкам нет: жители Волгоградской области "дали добро" на очистку Среднеахтубинского районаСмотреть фотографии
20:02
«Высота 102 ТВ»: Под носом у чиновников администрации Волгоградской области зацвели фекалии Cмотреть видео
17:55
У единороссов "болит голова" о новом спикере Волгоградской гордумыСмотреть фотографииCмотреть видео
17:31
Жителей Волгограда пугают провалы в земле и открытые люкиСмотреть фотографии
16:39
Прямой трансляцией «Ростелекома» с избиркомов заинтересовалось более 85 тысяч пользователейСмотреть фотографии
16:25
В Волгограде районное ИВЦ ЖКХ выгоняют с арендуемой площадиСмотреть фотографии
15:17
В Волгограде отстояли от огня дорогие коттеджи в ЛатошинкеСмотреть фотографии
14:48
Депутатов Волгоградской облдумы снова протестируют на отношение к пенсионной реформеСмотреть фотографии
13:47
В Волгограде скончался Анатолий Козлов - участник Сталинградской битвы и Парада Победы 1945 года в МосквеСмотреть фотографии
13:44
В Волгограде выборы показали, кто слабое звено в «Единой России»Смотреть фотографии
12:51
Волгоградская область превращается в мусорище Смотреть фотографии
12:45
Два депутата Волгоградской облдумы поедут в Москву за «новым» временемСмотреть фотографии
12:06
Мандаты депутатов гордумы Волгограда скоро обретут хозяевСмотреть фотографии
11:36
Старожил Волгоградской гордумы Ирина Карева может закончить депутатскую карьеру Смотреть фотографии
10:55
В Волгограде фирмы-конкуренты на кладбище помешали похоронамСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
 