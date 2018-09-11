Житель Волгоградской области из мести сжег авто замначальника ОМВД

Расследования 11.09.2018 12:14
1905 5
11.09.2018 12:14
Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Калача-на-Дону, подозреваемого в поджоге автомобиля замначальника ОМВД России по Калачевскому району. Как сообщила ИА "Высота 102" и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СКР по Волгоградской области Юлия Лисеева, в июле этого года к стражу порядка обратились за помощью соседи. Они жаловались, что один пьяный мужчина разъезжал на своем авто около их дома. Полицейский вызвал коллег, которые составили на любителя езды “под градусом” административный протокол за отказ прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Разозленный таким оборотом дел 37-летний нарушитель спокойствия той же ночью решил сжечь машину “обидчика”. Он пришел на парковку, где стояла машина полицейского начальника, засунул в горловину бака смоченную в бензине тряпку и поджег ее. Машина сгорела.
Когда злоумышленника задержали, он не стал отпираться - признал вину и сказал, что просто хотел отомстить.
Сейчас уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения. Мужчине грозит наказание по статье “Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога”. Максимальный срок наказания - до пяти лет.
Реклама
Популярное по теме
28.08.2018 10:59
10673 24
14.08.2018 20:53
9825 2
03.09.2018 18:37
6191 15
В Волгограде двоих аферистов осудили за обещания закрыть уголовное дело за "взятку"11.09.2018 15:43
Расследования 11.09.2018 15:43
30 Обсудить
Кидался бутылками: жителя Волгоградской области осудили за разбойное нападение на продавцов10.09.2018 08:18
Расследования 10.09.2018 08:18
3096 2 Обсудить
В Волгограде матери двоих детей смягчили наказание за кражу товара из магазина09.09.2018 09:50
Расследования 09.09.2018 09:50
3831 0 Обсудить
Свобода за миллион: в Волгоградской области адвоката судят за мошенничество07.09.2018 16:20
Расследования 07.09.2018 16:20
4524 2 Обсудить
В Волгограде надолго отправили в тюрьму риелтора-мошенницу07.09.2018 11:45
Расследования 07.09.2018 11:45
4974 10 Обсудить
Волгоградцу грозит 7 лет колонии за посылку со стероидами06.09.2018 20:10
Расследования 06.09.2018 20:10
4753 3 Обсудить
В Волгограде задержали трио грабителей из Ростова-на-Дону06.09.2018 14:20
Расследования 06.09.2018 14:20
2864 0 Обсудить
Убийцу военнослужащего в Волгограде этапируют в колонию строгого режима05.09.2018 10:47
Расследования 05.09.2018 10:47
4956 1 Обсудить
Жительницу Волгоградской области осудили за призывы к терроризму04.09.2018 17:59
Расследования 04.09.2018 17:59
4832 9 Обсудить
В Волгограде осужденные за "бензиновую" взятку пожарные инспекторы не смогли смягчить приговор04.09.2018 13:25
Расследования 04.09.2018 13:25
2753 4 Обсудить
В Волгоградской области экс-сотрудника колледжа осудили за торговлю поддельными дипломами04.09.2018 11:53
Расследования 04.09.2018 11:53
1949 0 Обсудить
В Волгограде смягчили приговор рецидивисту, напавшему на сотрудника ДПС04.09.2018 10:58
Расследования 04.09.2018 10:58
1902 1 Обсудить
В Волжском Волгоградской области лжевнук выманил у пенсионерки 200 тысяч рублей04.09.2018 09:38
Расследования 04.09.2018 09:38
2731 2 Обсудить
В Волгограде ищут мать-убийцу новорожденного ребенка04.09.2018 09:30
Расследования 04.09.2018 09:30
3218 3 Обсудить
В Волгограде "собравшая" четыре машины в ДТП судья потеряла должность03.09.2018 18:37
Расследования 03.09.2018 18:37
10259 15 Обсудить
Реклама