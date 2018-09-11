Расследования

Житель Волгоградской области из мести сжег авто замначальника ОМВД

Расследования 11.09.2018 12:14
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11.09.2018 12:14


Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Калача-на-Дону, подозреваемого в поджоге автомобиля замначальника ОМВД России по Калачевскому району. Как сообщила ИА "Высота 102" и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СКР по Волгоградской области Юлия Лисеева, в июле этого года к стражу порядка обратились за помощью соседи. Они жаловались, что один  пьяный мужчина разъезжал на своем авто около их дома. Полицейский вызвал коллег,  которые составили  на любителя езды “под градусом” административный протокол за отказ прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Разозленный таким оборотом дел 37-летний нарушитель спокойствия той же ночью решил сжечь машину “обидчика”. Он пришел на парковку, где стояла машина полицейского начальника,  засунул в горловину бака смоченную в бензине тряпку и поджег ее. Машина сгорела.
Когда злоумышленника задержали, он не стал отпираться - признал вину и сказал, что просто хотел отомстить.
Сейчас уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения. Мужчине грозит наказание по статье “Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога”. Максимальный срок наказания - до пяти лет.

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