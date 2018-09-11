







Мемориальные доски из мрамора появятся в помещениях администрации Волгоградской области, где разместился региональный организационно-технический комплекс оперативного управления. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, объявлен электронный аукцион по изготовлению и установке мраморных досок в помещении здания на проспекте Ленина,9. Начальная (максимальная) цена контракта составляет около 3 миллионов рублей. Заказчиком работ выступает ГБУ ВО "Исполнительная дирекция администрации Волгоградской области".

Так, на стены зала будут установлены восемь мемориальных досок из мрамора, каждая из которых состоит из четырех мраморных плит с нанесенных на них фамилиями и инициалами выдающихся граждан - уроженцев Волгоградской области. Знаки должны быть нанесены методом пескоструйной обработки и последующим нанесением краски цвета желтая бронза.

На отдельной доске, состоящей из трех мраморных плит, будет нанесена информация о заслугах Волгоградской области, за которые она была награждена правительственными наградами. Все мраморные доски, а всего их будет девять, будут установлены в лепные арочные проемы.

Заказывают в зал оперативного управления и два барельефа Ордена Ленина, которые будут изготовлены методом гипсовой отливки. Они также будут установлены на стенах.

Напомним, региональный организационно-технический комплекс оперативного управления размещается на третьем этаже здания на проспекте Ленина,9. Как ранее сообщало информагентство, на эти цели из бюджета региона было выделено более 41 миллиона рублей. Сообщалось, что в комплекс оперативного управления, "начиненный" современным оборудованием, будет стекаться информация от МЧС, других экстренных служб и силовых структур.



