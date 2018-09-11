Руководство волгоградского оборонного предприятия будет ездить на черном внедорожнике за 8 миллионов рублей





АО "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады" покупает дорогостоящую иномарку. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, волгоградское оборонное предприятие готово заплатить за престижный внедорожник RANGE ROVER 8 миллионов 289 тысяч рублей для «своих нужд». Согласно техническим характеристикам, объем двигателя автомобиля, который понадобился оборонщикам, 4,4 литра. Есть и другие требования к транспортному средству - отделка салона Ebony/ivory, отделка сидений кожей Windsor цвета Ivory, передние сидения с подогревом и вентиляцией и регулировкой по 20 параметрам, камера кругового обзора, пакет опций Drive Pro, рулевое колесо с функцией подогрева и отделкой кожей и деревом, датчик глубины водного препятствия, полноразмерное запасное колесо, цвет кузова - Santorini Black.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников АО «Оптовая электрическая компания» и АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» по статье «Мошенничество», совершенное организованной группой в особо крупном размере. По версии следствия, на оборонном предприятии завышались объемы потребленной электроэнергии, которую поставляло АО «Оптовая электрическая компания». В результате в период с июля 2014 года по июнь 2016 года было похищено более 27 миллионов рублей, которыми участники схемы «распорядились по своему усмотрению».



