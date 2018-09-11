Газетный киоск

ФБР поломало зубы о Дерипаску

Газетный киоск 11.09.2018 09:11
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11.09.2018 09:11


Московский комсомолец, 10 сентября 2018 г. 
Из России с любовью: как правительство США мстит за отказ сотрудничать с ним
В американской газете The New York Times вышла статья, подробно рассказывающая о том, как агенты ФБР пытались завербовать несколько российских олигархов, близких к Кремлю. В частности, с 2014 по 2016 год Министерство юстиции США и входящее в его состав Федеральное бюро расследований «обрабатывали» Олега Дерипаску, предлагая ему роль информатора американского правительства за определенные привилегии. «Приманка» для российского бизнесмена была, на первый взгляд, беспроигрышная — беспроблемное получение визы в Штаты и послабления для работы его компаний (первые западные санкции против России на тот момент уже действовали). Однако усилия агентов не увенчались успехом, Дерипаску завербовать не удалось. Этого американское правительство ему, по всей видимости, простить не смогло.
Возможно, именно поэтому по компаниям Олега Дерипаски «Русал», ЭН+ и Группе ГАЗ в этом году был нанесен самый жестокий санкционный удар. Однако такое наказание за непослушание для Дерипаски вышло далеко за границы личной мести: вместе с ним могут пострадать тысячи простых сотрудников его компаний, а вместе с ними их семьи, дети. Впрочем, история помнит и худшие примеры американского возмездия, беспощадного в своей антигуманности: когда на завершающем этапе Второй мировой войны, уже выявившей победителей и проигравших, США решили то ли проучить правительство Японии, то ли продемонстрировать свою военную мощь всему миру, и сбросили атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки, где в страшных муках погибли сотни тысяч ни в чем не повинных людей.Подробности читайте здесь.
Фото с сайта www.mk.ru

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