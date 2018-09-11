



Почти 300 тысяч рублей лишилась жительница Волжского, принявшая “помощь” от мошенницы. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в понедельник вечером в полицию обратилась 80-летняя пенсионерка, которая рассказала, что стала жертвой обмана. Днём на улице Оломоуцкой к ней подошла женщина и попросила помочь ей со сбором денег для операции внучке, которая якобы попала в ДТП. Она попросила у пенсионерки банковскую карту, чтобы туда могли приходить средства на операцию. Злоумышленница забрала у пенсионерки карту “Сбербанка”, узнала ее пин-код и скрылась.

Пострадавшая смогла описать мошенницу. Ее приметы: славянской внешности, на вид 30-35 лет, рост 160-162 см., худощавого телосложения. Одета: цветная кофта, темные брюки, на голове вязаная шапка белого цвета. Также полицейским удалось снять отпечатки пальцев подозреваемой.