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Происшествия 11.09.2018 09:05
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11.09.2018 09:05
Почти 300 тысяч рублей лишилась жительница Волжского, принявшая “помощь” от мошенницы. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в понедельник вечером в полицию обратилась 80-летняя пенсионерка, которая рассказала, что стала жертвой обмана. Днём на улице Оломоуцкой к ней подошла женщина и попросила помочь ей со сбором денег для операции внучке, которая якобы попала в ДТП. Она попросила у пенсионерки банковскую карту, чтобы туда могли приходить средства на операцию. Злоумышленница забрала у пенсионерки карту “Сбербанка”, узнала ее пин-код и скрылась.
Пострадавшая смогла описать мошенницу. Ее приметы: славянской внешности, на вид 30-35 лет, рост 160-162 см., худощавого телосложения. Одета: цветная кофта, темные брюки, на голове вязаная шапка белого цвета. Также полицейским удалось снять отпечатки пальцев подозреваемой.
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