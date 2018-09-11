Политика

Мэра Волжского избрали депутатом гордумы

Политика 11.09.2018 08:37
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11.09.2018 08:37


Территориальная избирательная комиссия подвела итоги выборов депутатов Волжской городской думы Волгоградской области. Напомним, за «Единую Россию» проголосовали 16 758 волжан (или 35,19% от общего числа избирателей). За КПРФ отдали голоса 13 432 человека (28,20%). ЛДПР набрала 8 315 голосов (17,46%). Остальные партии не преодолели 5% барьер. Кроме этого, 12 депутатов были выбраны по одномандатным округам. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волжскую городскую думу, предварительное персональное распределение мандатов таково:
«Единая Россия»: Игорь Воронин, Сергей Бологов, Вера Лазарева, Наталия Жидких, Светлана Винокурова, Николай Романов, Сергей Аксёнов, Ирсаин Назаров, Надежда Бояркина, Татьяна Глухова, Алексей Ушамирский, Юрий Дудник, Галина Ушамирская, Дмитрий Махонин, Валентина Рода, Дмитрий Ястребов, Евгений Пыльнев (самовыдвиженец, член партии «Единая Россия»);
КПРФ: Александр Кудрявцев, Антон Гузев, Сергей Грачев, Роман Халиков, Эдуард Рамазанов, Александр Кирсанов, Анатолий Могильников, Альберт Кармазиновский, Виктор Кривенцов, Наталья Говорова;
ЛДПР: Екатерина Карташова, Владимир Комаровский и Михаил Воронов.
Напомним, в Волжском принят новый порядок избрания главы городского округа. Теперь его будут утверждать члены конкурсной комиссии, пять из которых назначены гордумой, а еще пять - губернатором. 

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