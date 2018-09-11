Свалкам нет: жители Волгоградской области "дали добро" на очистку Среднеахтубинского района





Общественные слушания, посвящённые вопросу ликвидации почти двух десятков свалок, состоялись накануне в Среднеахтубинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в облкомприроды, на местах складирования отходов после их ликвидации также планируется провести рекультивацию земель. По оценкам экспертов, в районе находится более 300 тысяч кубометров отходов, они размещены на 18 свалках, площадь которых составляет более 62 гектаров. Отметим, что в прошлом году мероприятия по очистке земель были включены в федеральный проект "Чистая страна". А это значит, что 80% расходов придется на федеральный бюджет. По плану, на зачистку района от мусора отводится два года.

Отметим, это также должно облегчить обстановку с пожарами в районе. Специалисты считают залежи мусора источником повышенной пожароопасности. К тому же они являются и серьезной угрозой экологии. А ведь на территории района располагается уникальный природный парк "Волго-Ахтубинская пойма", включенный в список биосферных резерватов ЮНЕСКО.