Общество

Город воинской славы в Волгоградской области задыхается от горящей свалки

Общество 11.09.2018 09:37
4362 7
11.09.2018 09:37


В городе Калач-на-Дону Волгоградской области снова горит и тлеет закрытая еще в 2016 году свалка. Как сообщили ИА «Высота 102» жители, первое возгорание было зафиксировано еще в четверг. Свалка горела несколько дней и поначалу пожарные даже пытались ее потушить. Но до сих пор здесь продолжается тление, а жители города вынуждены дышать гарью, если ветер меняет направление в сторону населенного пункта.
Калачевцы подозревают, что свалку поджигают специально, чтобы избавиться от отходов, которые сюда все равно продолжают свозить. Ведь ближайший официальный полигон располагается аж в Светлоярском районе и понятно, что лучше скинуть мусор на закрытой свалке, чем везти его за много километров. Активисты даже зафиксировали на фото и видео, как на  территорию бывшего полигона заезжают машины  с мусором.
Однако в ОМВД по Калачевскому району никаких нарушений законодательства по результатам проведенной проверки по заявлению не усмотрели. При этом жители недоумевают: неужели нельзя организовать охрану, чтобы не пускать на закрытую свалки нелегальных перевозчиков? 


Между тем, в администрации Калачевского района ранее признавали наличие этой проблемы и уверяли, что в роли поджигателей выступают так называемые металлисты, которые собирают и плавят провода. Чиновники надеются, что вопрос решится со строительством нового полигона. Однако, когда это случится, неизвестно. А значит, свалка в городе воинской славы будет вновь гореть и тлеть. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Скоро сдача! Квартиры от 1,6 млн рублей

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях
Популярное по теме
У жителя Волгограда в автосервисе забрали "Porsche Cayenne"
07.09.2018 16:09
34929 13
На издохе: «Зеленые легкие» Волгограда поражены тяжелой болезнью
09.09.2018 18:21
34574 6
Волгоград "атаковало" растение-паразит
20.08.2018 13:19
15160 13
Общество
11.09.2018 14:21
Общество 11.09.2018 14:21
5171 15 Обсудить

0
Далее
Общество
11.09.2018 13:15
Общество 11.09.2018 13:15
5785 24 Обсудить

0
Далее
Общество
11.09.2018 13:10
Общество 11.09.2018 13:10
585 6 Обсудить

0
Далее
Общество
11.09.2018 12:15
Общество 11.09.2018 12:15
2872 18 Обсудить

0
Далее
Общество
11.09.2018 11:26
Общество 11.09.2018 11:26
5320 19 Обсудить

0
Далее
Общество
11.09.2018 08:25
Общество 11.09.2018 08:25
2026 5 Обсудить

0
Далее
Общество
10.09.2018 17:31
Общество 10.09.2018 17:31
2766 6 Обсудить

0
Далее
Общество
10.09.2018 14:48
Общество 10.09.2018 14:48
6762 9 Обсудить

0
Далее
Общество
10.09.2018 13:47
Общество 10.09.2018 13:47
5280 2 Обсудить

0
Далее
Общество
10.09.2018 12:51
Общество 10.09.2018 12:51
6396 16 Обсудить

0
Далее
Общество
10.09.2018 12:45
Общество 10.09.2018 12:45
5094 12 Обсудить

0
Далее
Общество
10.09.2018 10:11
Общество 10.09.2018 10:11
3260 14 Обсудить

0
Далее
Общество
09.09.2018 19:49
Общество 09.09.2018 19:49
11534 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.09.2018 18:21
Общество 09.09.2018 18:21
35112 6 Обсудить

0
Далее
Общество
09.09.2018 11:50
Общество 09.09.2018 11:50
6990 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:55
В южных районах Волгограда в воздухе снова нашли "химию"Смотреть фотографии
14:21
"Попрошу прекратить спекуляции!": Волгоградские профсоюзы отказались от Дворца спортаСмотреть фотографии
14:06
На юге Волгограда "КамАЗ" потерял прицеп посреди дорогиСмотреть фотографии
13:15
В Госдуме РФ поддержали законопроект о переходе Волгоградской области на новое времяСмотреть фотографии
13:10
В Волгограде снесенными гаражами займется прокуратураСмотреть фотографии
13:04
В Волгоградской области двое подростков ограбили церковную лавку в супермаркетеСмотреть фотографии
12:15
В здании администрации Волгоградской области заслуги увековечат в мрамореСмотреть фотографии
12:14
Житель Волгоградской области из мести сжег авто замначальника ОМВДСмотреть фотографии
11:34
Недобрая дорога: водитель легковушки пострадал в столкновении с двумя грузовиками на трассе "Сызрань-Волгоград"Смотреть фотографии
11:26
Руководство волгоградского оборонного предприятия будет ездить на черном внедорожнике за 8 миллионов рублейСмотреть фотографии
10:20
Доска позора: В Волгограде из-за мусорного коллапса ТОС посылают "SOS"Смотреть фотографии
09:37
Город воинской славы в Волгоградской области задыхается от горящей свалкиСмотреть фотографии
09:05
В Волгоградской области мошенница лишила пенсионерку трети миллиона рублей
08:37
Мэра Волжского избрали депутатом гордумыСмотреть фотографии
08:25
В Волгограде в пойме реки Царица снесут открытую автостоянкуСмотреть фотографии
08:01
Свалкам нет: жители Волгоградской области "дали добро" на очистку Среднеахтубинского районаСмотреть фотографии
20:02
«Высота 102 ТВ»: Под носом у чиновников администрации Волгоградской области зацвели фекалии Cмотреть видео
17:55
У единороссов "болит голова" о новом спикере Волгоградской гордумыСмотреть фотографииCмотреть видео
17:31
Жителей Волгограда пугают провалы в земле и открытые люкиСмотреть фотографии
16:39
Прямой трансляцией «Ростелекома» с избиркомов заинтересовалось более 85 тысяч пользователейСмотреть фотографии
16:25
В Волгограде районное ИВЦ ЖКХ выгоняют с арендуемой площадиСмотреть фотографии
15:17
В Волгограде отстояли от огня дорогие коттеджи в ЛатошинкеСмотреть фотографии
14:48
Депутатов Волгоградской облдумы снова протестируют на отношение к пенсионной реформеСмотреть фотографии
13:47
В Волгограде скончался Анатолий Козлов - участник Сталинградской битвы и Парада Победы 1945 года в МосквеСмотреть фотографии
13:44
В Волгограде выборы показали, кто слабое звено в «Единой России»Смотреть фотографии
12:51
Волгоградская область превращается в мусорище Смотреть фотографии
12:45
Два депутата Волгоградской облдумы поедут в Москву за «новым» временемСмотреть фотографии
12:06
Мандаты депутатов гордумы Волгограда скоро обретут хозяевСмотреть фотографии
11:36
Старожил Волгоградской гордумы Ирина Карева может закончить депутатскую карьеру Смотреть фотографии
10:55
В Волгограде фирмы-конкуренты на кладбище помешали похоронамСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
 