Город воинской славы в Волгоградской области задыхается от горящей свалки





В городе Калач-на-Дону Волгоградской области снова горит и тлеет закрытая еще в 2016 году свалка. Как сообщили ИА «Высота 102» жители, первое возгорание было зафиксировано еще в четверг. Свалка горела несколько дней и поначалу пожарные даже пытались ее потушить. Но до сих пор здесь продолжается тление, а жители города вынуждены дышать гарью, если ветер меняет направление в сторону населенного пункта.

Калачевцы подозревают, что свалку поджигают специально, чтобы избавиться от отходов, которые сюда все равно продолжают свозить. Ведь ближайший официальный полигон располагается аж в Светлоярском районе и понятно, что лучше скинуть мусор на закрытой свалке, чем везти его за много километров. Активисты даже зафиксировали на фото и видео, как на территорию бывшего полигона заезжают машины с мусором.

Однако в ОМВД по Калачевскому району никаких нарушений законодательства по результатам проведенной проверки по заявлению не усмотрели. При этом жители недоумевают: неужели нельзя организовать охрану, чтобы не пускать на закрытую свалки нелегальных перевозчиков?









Между тем, в администрации Калачевского района ранее признавали наличие этой проблемы и уверяли, что в роли поджигателей выступают так называемые металлисты, которые собирают и плавят провода. Чиновники надеются, что вопрос решится со строительством нового полигона. Однако, когда это случится, неизвестно. А значит, свалка в городе воинской славы будет вновь гореть и тлеть.



