





Смотрите сегодня в программе: Большинство избирателей Волгоградской области проигнорировали единый день голосования - выбор сделали те, кто пришел. В Волгограде и области обострились проблемы с вывозом мусора: контейнеры во дворах периодически исчезают. Уборка урожая овощей и фруктов привлекла в Волгоградскую область сотни трудовых мигрантов: полицейские провели рейд по полям Быковского района.

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