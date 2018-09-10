Аналитика

«Высота 102 ТВ»: Под носом у чиновников администрации Волгоградской области зацвели фекалии

Аналитика 10.09.2018 20:02
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10.09.2018 20:02



Смотрите сегодня в программе: Большинство избирателей Волгоградской области проигнорировали единый день голосования - выбор сделали те, кто пришел. В Волгограде и области обострились проблемы с вывозом мусора: контейнеры во дворах периодически исчезают. Уборка урожая овощей и фруктов привлекла в Волгоградскую область сотни трудовых мигрантов:  полицейские провели рейд по полям Быковского района.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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