Телеком

Прямой трансляцией «Ростелекома» с избиркомов заинтересовалось более 85 тысяч пользователей

Телеком 10.09.2018 16:39
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10.09.2018 16:39


ПАО «Ростелеком» организовал видеонаблюдение в 34 субъектах Российской Федерации. Общее количество избирательных комиссий, работающих в режиме онлайн, составило 14 739, видеозапись в режиме оффлайн велась в 370 избирательных комиссиях, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу оператора.
Для решения этой задачи «Ростелеком» задействовал собственную защищенную сеть передачи данных, центры обработки данных (ЦОД), а также развернул ситуационные центры в каждом филиале.
Жители Российской Федерации могли наблюдать за процессом проведения выборов на портале nashvybor2018.ru. Для сотрудников избиркомов в день выборов действовал специальный служебный портал с видеотрансляциями. 
Количество уникальных пользователей на портале трансляций составило 86 768, количество пользователей на Служебном портале составило 4 108.
В лидеры по просмотрам пользователями вышла участковая избирательная комиссия №39 в Чукотском автономном округе, ее просмотрели 422 пользователя портала трансляций.
«Ростелеком» обладает уникальной экспертизой реализации ИТ проектов федерального масштаба. За несколько лет компания существенно улучшила ИТ экспертизу, в том числе в области отражения киберугроз.
«При организации видеонаблюдения за выборами «Ростелеком» использует готовые решения, разработанные в ходе предыдущих выборов, но с учетом динамического развития технологий и ИТ отрасли в целом. В этом году для видеонаблюдения в Единый день голосования были использованы усовершенствованные видеокамеры с возможностью передачи видео для хранения в ЦОДы «Ростелекома» и одновременной записи на стационарные устройства», — отметил вице-президент ПАО «Ростелеком» Артемий Прокопенко.

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