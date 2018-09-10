В Волгограде отстояли от огня дорогие коттеджи в Латошинке





Пожар, вспыхнувший сегодня в районе Латошинки, где располагаются элитные коттеджи, потушен. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по Волгоградской области, около часа дня огонь охватил сухую растительность у СНТ "Дзержинец". На место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №1 и специальной пожарно-спасательной части. Огнеборцы ликвидировали возгорание в 14:27. При пожаре никто не пострадал, огонь также не повредил строения и имущество волгоградцев. Дома, которые находились вблизи очага возгорания, пожарные защищали обильной проливкой.

В то же время сотрудники МЧС напоминают, что в регионе сохраняется особый противопожарный режим, во время которого действует запрет на ряд работ с огнем. Ситуацию осложняет и ветреная сухая погода.

Фото: ВК-группа "Жесть Волгограда", автор Андрей Плужников