Происшествия

В Волгограде отстояли от огня дорогие коттеджи в Латошинке

Происшествия 10.09.2018 15:17
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10.09.2018 15:17


Пожар,  вспыхнувший сегодня в районе Латошинки, где располагаются элитные коттеджи, потушен. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по Волгоградской области, около часа дня огонь охватил сухую растительность у СНТ "Дзержинец". На место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №1 и специальной пожарно-спасательной части. Огнеборцы ликвидировали возгорание в 14:27. При пожаре никто не пострадал, огонь также не повредил строения и имущество волгоградцев. Дома, которые находились вблизи очага возгорания, пожарные защищали обильной проливкой. 
В то же время сотрудники МЧС напоминают, что в  регионе сохраняется особый противопожарный режим, во время которого действует запрет на ряд работ с огнем. Ситуацию осложняет и ветреная сухая погода.
Фото: ВК-группа "Жесть Волгограда", автор Андрей Плужников

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