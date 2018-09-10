Общество 10.09.2018 14:48
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10.09.2018 14:48
Потерявший свою актуальность во временном плане, но не в «человечности» проект нормативного акта все же придется рассмотреть депутатам Волгоградской облдумы на ближайшем заседании, которое состоится 13 сентября. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на повестку заседания предстоящего заседания, речь идет об обращении регпарламента к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву и председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой отказаться от рассмотрения законопроекта о повышении пенсионного возраста. В частности, в обращении говорится о том, что изменения в пенсионном законодательстве, связанные с повышением срока выхода на пенсию «умножат социальные и экономические проблемы населения, усилят неравенство и напряженность в обществе». «В результате реформы в России будет создана система, при которой на пенсию будут выходить люди с серьезным набором хронических заболеваний, нуждающиеся в постоянной медпомощи и имеющие право не только на пенсию по старости, но и на пенсию по инвалидности. Возрастет количество пожилых людей, которым понадобится дорогостоящее лечение и лекарства, а система здравоохранения к этому не готова. Кроме того, повышение пенсионного возраста увеличит безработицу на рынке труда. Уже сегодня представители старшего поколения и молодежь испытывают особые трудности с трудоустройством. Рынок труда просто не сможет обеспечить работой все трудоспособное население», – цитата из проекта постановления облдумы.
Между тем, как признал докладчик по данному вопросу депутат облдумы Алексей Буров, данная инициатива потеряла свою актуальность. «Этот вопрос мы планировали рассмотреть на комитете еще в июне, когда стало известно о планах правительства повысить возраст выхода на пенсию, - рассказал он. – Однако комитет по социальной политике, который возглавляет Татьяна Бухтина, почему-то рассмотрел другой документ – о поддержке облдумой федерального законопроекта о повышении пенсионного возраста. Одобрили планы правительства, напомню, 23 депутата областной думы. Так что свое принципиальное значение это обращение уже потеряло. Но его все равно, согласно регламенту, должны рассмотреть. Можно считать это еще одним своеобразным тестом на отношение депутатов облдумы к пенсионной реформе, которая вызвала резкий негатив в обществе».
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