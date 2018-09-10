В Волгограде скончался Анатолий Козлов - участник Сталинградской битвы и Парада Победы 1945 года в Москве





Ушел из жизни участник Сталинградской битвы, председатель секции "Участники Сталинградской битвы" волгоградского Совета ветеранов Анатолий Венедиктович Козлов. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, прославленный фронтовик скончался 9 сентября на 97-м году жизни.

Анатолий Венедиктович родился 12 февраля 1922 г. в ст. Маркинской (х. Чувильдеев) Цимлянского района Ростовской области. Он был призван на фронт в июне 1941 года Сталинским РВК г. Грозного. В мае 1942 года окончил Грозненское военно-пехотное училище. Направлен под Харьков, командовал стрелковым взводом 275 дивизии. В составе 158 отдельной танковой бригады воевал под г.Калач- на- Дону. В составе 87 танковой бригады 7 танкового корпуса в декабре 1942 года под Сталинградом принимал участие в разгроме армии генерал- лейтенанта Манштейна. Воевал на Курской дуге. Принимал участие в штурме Будапешта и Вены. Войну окончил в звании капитана.

Принимал участие в Параде Победы 1945 г. на Красной Площади. Уволен в запас в 1968 году в звании полковника. В 1992 году создал секцию "Участники Сталинградской битвы" волгоградского Совета ветеранов и являлся председателем секции.

Анатолий Венедиктович – Почетный ветеран Волгоградской области. Награжден орденом Отечественной войны I степени; орденом Отечественной войны II степени; орденом Красной Звезды; медалью "За боевые заслуги"; двумя медалями "За оборону Сталинграда"; медалью "За взятие Вены"; медалью "За взятие Будапешта"; награжден Высшей общественной наградой России орденом "Пламенеющее сердце".

Коллектив ИА "Высота 102" выражает соболезнования родным и близким Анатолия Венедиктовича.