В Волгограде скончался Анатолий Козлов - участник Сталинградской битвы и Парада Победы 1945 года в Москве
Общество 10.09.2018 13:47
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10.09.2018 13:47
Ушел из жизни участник Сталинградской битвы, председатель секции "Участники Сталинградской битвы" волгоградского Совета ветеранов Анатолий Венедиктович Козлов. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, прославленный фронтовик скончался 9 сентября на 97-м году жизни.
Анатолий Венедиктович родился 12 февраля 1922 г. в ст. Маркинской (х. Чувильдеев) Цимлянского района Ростовской области. Он был призван на фронт в июне 1941 года Сталинским РВК г. Грозного. В мае 1942 года окончил Грозненское военно-пехотное училище. Направлен под Харьков, командовал стрелковым взводом 275 дивизии. В составе 158 отдельной танковой бригады воевал под г.Калач- на- Дону. В составе 87 танковой бригады 7 танкового корпуса в декабре 1942 года под Сталинградом принимал участие в разгроме армии генерал- лейтенанта Манштейна. Воевал на Курской дуге. Принимал участие в штурме Будапешта и Вены. Войну окончил в звании капитана.
Принимал участие в Параде Победы 1945 г. на Красной Площади. Уволен в запас в 1968 году в звании полковника. В 1992 году создал секцию "Участники Сталинградской битвы" волгоградского Совета ветеранов и являлся председателем секции.
Анатолий Венедиктович – Почетный ветеран Волгоградской области. Награжден орденом Отечественной войны I степени; орденом Отечественной войны II степени; орденом Красной Звезды; медалью "За боевые заслуги"; двумя медалями "За оборону Сталинграда"; медалью "За взятие Вены"; медалью "За взятие Будапешта"; награжден Высшей общественной наградой России орденом "Пламенеющее сердце".
Коллектив ИА "Высота 102" выражает соболезнования родным и близким Анатолия Венедиктовича.
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