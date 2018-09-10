Выборы

В Волгограде выборы показали, кто слабое звено в «Единой России»

Выборы 10.09.2018 13:44
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10.09.2018 13:44


«Контрольный пакет акций» Волгоградской городской думы – без пяти минут в кармане партии власти. «Единая Россия» может получить 30 из 36 мандатов, сообщает ИА «Высота 102». Напомним, "ЕР" одержала победу в 17 одномандатных округах. По единому округу партия рассчитывает на получение 13 мандатов. Однозначно  по списку партии от «ЕР» в новый созыв городской думы проходят заместители главы города Алексей Волоцков и Владлен Колесников, действующие депутат Иван Никитин, Иосиф Ефремов, Андрей Таев, Дмитрий Никуйко, Алексей Федотов и Саро Багдасарян. 
Самые худшие результаты у «Единой России» сложились в том числе в тех районах, в которых кандидатами являлись действующие народные избранники.  ТОП-3 самых провальных территориальных групп по количеству полученных голосов за «ЕР»:
1. Территориальная группа №11 Ворошиловского района  – 2,2 тысячи голосов.
(Одномандатник – депутат Алексей Зверев, списочник  - Василий Селезнев)
2. Территориальная группа №10 Центрального района – 2,5 тысячи голосов.
(Одномандатник - Максим Логунов, списочник – депутат Ирина Карева).
3. Территориальная группа №12 Советского района  -  3,3 тысячи голосов.
(Одномандатник – депутат Эдуард Поплавский, списочник – депутат Дмитрий Федюшкин).
Отнюдь не образцово-показательные  итоги голосования партия власти продемонстрировала в территориальной группе №1 Тракторозаводского района. От этой территории в думу  баллотируются глава города, одномандатник Андрей Косолапов  и списочник Елена Прохорова. В соседней группе №2 того же района, где по округу выдвигается депутат с многолетним стажем Ирина Фомина, показатели голосования за партию тоже не велики. В округе №14 Кировского района, в котором по списку партии кандидатом является депутат Валерий Миронов, результат «ЕР» далек от ожиданий партии. Вероятно, народный избранник, который трижды избирался в представительное собрание, покидает городскую думу. 
Самый лучший результат у партии власти оказался в Дзержинском районе. Тройка территориальных групп с наиболее высокими результатами голосования выглядит так:
1. Территориальная группа №7 Дзержинского района  - 12,5 тысячи голосов.
(Списочник – депутат гордумы, сын областного парламентария Ирины Соловьевой Иосиф Ефремов и одномандатник  – действующий нардеп Олег Ярыгин).
2.Территориальная группа №13 Советского района (8 тысяч голосов. (Списочник – депутат Андрей Таев, одномандатник – Андрей Гимбатов).
3. Территориальная группа №18 Красноармейского района – 7,7 тысячи голосов.
(Списочник – Саро Багдасарян, одномандатник – Алексей Мастеров).

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