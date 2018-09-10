Общество
Свалка около дома №1 на ул. Скосырева

Волгоградская область превращается в мусорище

Общество 10.09.2018 12:51
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10.09.2018 12:51


С жалобами на гигантские свалки обращаются в редакцию жители Волгограда и области. Как рассказали ИА «Высота 102» читатели, ситуация особенно обострилась за последний месяц. «Что происходит? Кто решил, что мы должны жить в окружении свалок? Почему мусор не вывозится по несколько недель?» - эти риторические вопросы жители региона адресовали в редакцию.
Так, на скопление мусора жалуются жители дома №1 по ул. Скосырева в Ворошиловском районе. Недоумевают по поводу разрастания свалок жители домов №№29 и 31 по ул. Салтыкова-Щедрина в Тракторозаводском районе. Кстати, этот участок вполне может претендовать на звание самого живописного «мусорища». В Кировском районе Волгограда во дворе дома №88 по ул. Быстрова мусорные завалы также не убираются.  А жители рабочего поселка Городище разыскивают исчезнувшие мусорные баки. Отходы здесь теперь сваливают прямо на землю. 

Свалка около домов №№29 и 31 на ул. Салтыкова-Щедрина
10сентября12:51
Свалка около домов №№29 и 31 на ул. Салтыкова-Щедрина

Напомним, с 1 января в Волгоградской области приступает к работе региональный оператор в сфере обращения с отходами. ООО «Управление отходами-Волгоград» возьмет на себя ответственность за эту чувствительную для региона сферу. В ближайшее время станет известен тариф за оказание услуг по вывозу мусора, оплачивать эту услугу будут все физические и юридические лица. 

Свалка во дворе дома №88 по ул. Быстрова
10сентября12:51
Свалка во дворе дома №88 по ул. Быстрова

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