Старожил Волгоградской гордумы Ирина Карева может закончить депутатскую карьеру

Выборы 10.09.2018 11:36
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10.09.2018 11:36
Рискуют остаться за бортом Волгоградской городской думы сразу несколько действующих депутатов, выдвигавшихся от «Единой России». Как сообщил ИА «Высота 102» источник в региональном политсовете партии власти, мандат может не достаться старожилу представительного собрания Ирине Каревой, которая трижды избиралась депутатом. Недавняя смена политической ориентации могла негативно сказаться на рейтинге народной избранницы, которая шла на выборы по списку «ЕР». За партию власти в территориальной группе №10 Центрального района, лицом которой являлась Карева, проголосовали 35,17% избирателей или 1100 человек. Цена одного мандата по списку партии на нынешних выборах порядка 4700 голосов. Напомним, все последние пять лет Ирина Карева являлась членом «Справедливая Россия». При поддержке именно этой партии она избралась депутатом в нынешний созыв гордумы в 2013 году. В марте текущего года стало известно о том, что Карева вышла из рядов «СР» и записалась на праймериз «Единой России». В итоге ее кандидатуру включили в список выдвиженцев от «ЕР». Примечательно, что лидер реготделения главной политической силы Сергей Горняков еще на стадии отбора кандидатов заявлял о том, что желает победы на предварительном голосовании в первую очередь верным партийцам.
Вполне вероятно, что не продолжит депутатскую работу и единоросс Дмитрий Федюшкин. Сын областного парламентария Сергея Федюшкина, кандидат-списочник по территориальной группе №12 Советского района показал слабый результат на этих выборах. В территориальной группе №12 Советского района, в которой он являлся списочником, за партию власти проголосовали чуть более 3000 человек. Для получения мандата этого показателя недостаточно.
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