Мандаты депутатов гордумы Волгограда скоро обретут хозяев

Выборы 10.09.2018 12:06
2717 9
10.09.2018 12:06
По предварительным данным, представители политической партии «Единая Россия», которые выдвигались по спискам, получат в Волгоградской городской думе 13 мандатов, по 2 депутатских места займут КПРФ и ЛДПР, 1 мандат достанется «Справедливой России», сообщает ИА «Высота 102». Как рассказал информагентству председатель территориальной избирательной комиссии Дзержинского района Андрей Спиричев, для прохождения кандидата от партии по территориальной группе нужно было набрать примерно от 4700 голосов избирателей. Те, кто получил меньшее количество голосов, к распределению мандатов допущены не будут. «По одномандатным избирательным округам прошли представители «Единой России» и один кандидат - самовыдвиженец, который набрал наибольшее количество голосов», - сообщил Андрей Спиричев. Ожидается, что окончательные итоги выборов депутатов Волгоградской городской думы будут подведены сегодня вечером.
Реклама
Популярное по теме
13.08.2018 14:10
5353 30
10.09.2018 08:19
4274 48
Старожил Волгоградской гордумы Ирина Карева может закончить депутатскую карьеру10.09.2018 11:36
В Волжской гордуме появились депутатские династии10.09.2018 09:13
«Единая Россия» победила на выборах депутатов в трех городах Волгоградской области10.09.2018 08:19
В Волгограде партия власти проиграла только в одном избирательном округе10.09.2018 07:28
В Волгограде названы партии-лидеры голосования на выборах в гордуму10.09.2018 06:52
В Волгограде к 18.00 на участки пришли 18,35% избирателей09.09.2018 19:26
Избирком Волгоградской области подсчитал явку на выборы к 15.0009.09.2018 16:34
Утомленные солнцем: с выборами в Волгограде что-то пошло не так09.09.2018 15:03
Выборы в Волгоградскую гордуму не манят избирателей09.09.2018 13:58
Глава администрации Волгограда проголосовал и увидел позитив09.09.2018 12:29
В Волгограде на выборах в гордуму на 10.00 проголосовали чуть больше 3% избирателей09.09.2018 11:59
В Волгоградской области на выборах открылись 666 участков для голосования09.09.2018 08:01
В Волгоградской области депутаты подкорректировали избирательное законодательство05.09.2018 12:56
В Волгограде почти 1700 человек раньше срока сходили на выборы депутатов04.09.2018 11:43
В Волгограде последняя попытка кандидата-единоросса снять с выборов соперника-коммуниста потерпела фиаско02.09.2018 16:21
Реклама