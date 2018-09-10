



Пять человек, в том числе и ребенок, оказались в больнице после столкновения грузовика и двух легковушек в Среднеахтубинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в воскресенье на 45-м километре дороги “Волжский-Средняя Ахтуба-Ленинск”. По предварительным данным, автомобиль “Nissan” столкнулся с грузовиком, а затем врезался в “Ford Focus”. Травмы получили 35-летний водитель “Nissan” и двое его пассажиров: шестилетний мальчик и 39-летний мужчина, а также водитель и 30-летняя пассажирка грузовика.