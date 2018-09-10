«Единая Россия» победила на выборах депутатов в трех городах Волгоградской области





Выборы депутатов Волгоградской, Волжской и Камышинской городских дум прошли под знаком победы партии власти. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на предварительные данные, опубликованные в облизбиркоме, так, в Волжском в 12 одномандатных округах депутатами стали 8 человек от «Единой России», 3 – от КПРФ и 1 самовыдвиженец. По единому избирательному округу также лидирует «ЕР» - 35,19%, затем идут КПРФ – 28,20% и ЛДПР – 17, 46%. Явка избирателей в Волжском составила 21,94%. В Камышинскую городскую думу по 12 одномандатным округам в депутаты прошли все единороссы, «ЕР» лидирует также по единому избирательному округу 43,63%. На втором месте – КПРФ (18,63%), на третьем – ЛДПР (16,73%), на четвертом «Справедливая Россия» - 14,59%. Явка избирателей составила 27,14%.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что в Волгограде в 18 одномандатных округах «Единая Россия» одержала победу в 17. По единому округу партия власти также набрала больше всех – 52,64%, на втором месте в областном центре – КПРФ (14,65%, на третьем – ЛДПР (13,12%), на четвертом – «Справедливая Россия» - 7,70%. Явка избирателей составила 23,9% от числа внесенных в списки. Результаты, которые показала партия власти в областном центре, оказались выше, чем на последних выборах в городской представительный орган в 2013 году. Тогда "ЕР" отдали предпочтение 37,54% проголосовавших. За КПРФ - 16,57%, за "Справедливую Россию" - 10,06%, за ЛДПР - 7,11%. Явка избирателей в Волгограде пять лет назад была чуть ниже - 23,56%.



