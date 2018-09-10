В Волгограде партия власти проиграла только в одном избирательном округе

Выборы 10.09.2018 07:28
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10.09.2018 07:28
В 17 одномандатных округах Волгограда из 18 «Единая Россия» одержала победу на выборах в городскую думу. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные облизбиркома. Только в одном округе №17 Красноармейского района выиграл не единоросс, а самовыдвиженец, действующий депутат Дмитрий Крылов. Напомним, явка на выборы составила около 23,9% избирателей. За «ЕР» свои голоса отдали более 52% проголосовавших.
Победителями голосования, по предварительным данным, стали:
округ №1 Андрей Косолапов
Округ №2 Ирина Фомина
Округ №3 Руслан Морозов
Округ №4 Илья Багров
Округ №5 Зоя Заболотнева
Округ №6 Денис Глазунов
Округ №7 Олег Ярыгин
Округ №8 Андрей Биленко
Округ №9 Алексей Рыгин
Округ №10 Максим Логунов
Округ №11 Алексей Зверев
Округ №12 Андрей Поплавский
Округ №13 Андрей Гимбатов
Округ №14 Дмитрий Дильман
Округ №15 Олег Спицын
Округ №16 Геннадий Кузнецов
Округ №17 Дмитрий Крылов
Округ №18 Алесей Мастеров.
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