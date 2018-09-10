Жителей Волгограда пугают провалы в земле и открытые люки

Общество 10.09.2018 17:31
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10.09.2018 17:31
В Красноармейском районе Волгограда жителей пугают огромные провалы в земле, которые остались после проведенных здесь работ компанией "Концессии водоснабжения".
Как рассказали ИА "Высота 102" горожане, еще месяц назад они обратились в компанию с просьбой закопать траншеи за бывшим кинотеатром "Юбилейный", и их заявку приняли. Однако до сих пор никто из специалистов не приехал на место и ничего не сделал.
Кроме того, на люках не осталось ни одной крышки. В результате люди с опаской ходят около глубоких колодцев, наполненных водой. И даже выставленное ограждение мало кого может предупредить об опасности, особенно в темное время суток.
При этом есть открытый колодец и на огороженной территории, но его не видно за мусором и травой. "Мы ежедневно ждем беды, ведь место здесь оживленное, ходят и дети, и взрослые, - сетуют красноармейцы. - Однако, судя по всему, никому нет до нас никакого дела".
Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.
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