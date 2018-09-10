



По предварительным данным, всего материалы составлены в отношении восьми человек, есть среди них несовершеннолетние - учащиеся колледжей и школ Волгограда и Волжского. Одним из организаторов стала 19-летняя жительница Ленинградской области Анастасия Семенова. Есть сведения, что она уже задерживалась в Санкт-Петербурге за организацию и участие в несанкционированных акциях.

Фото: ВК-группа организаторов акции

Административные материалы составлены в отношении организаторов несанкционированной протестной акции, которая прошла сегодня в Волгограде. Как стало известно ИА “Высота 102”, уже завтра они будут рассматриваться в одном из судов Волгограда. Сегодня днем сторонники Алексея Навального устроили шествие от площади Ленина к площади Павших Борцов. Ранее организаторы подавали заявку на согласование шествия, но им было отказано, и об этом они были уведомлены. Первоначально протестующие хотели вывести на улицы около двух тысяч человек. Однако, по словам очевидцев, в акции приняли участие около полутора-двух сотен человек. Правоохранители пока воздерживаются от официальных комментариев произошедшего.