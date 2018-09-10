Волгоградский тренер привел сборную России по водному поло к серебряной медали Кубка мира

Спорт 09.09.2018 18:36
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09.09.2018 18:36
Поражением женской сборной России по водному поло завершилась их встреча с ватерполистками из США в финале Кубка мира, сообщает ИА "Высота 102". Матч прошел в Сургуте в спорткомплексе "Олимп". Подопечные волгоградского тренера Александра Гайдукова и Андрея Белофастова, боролись за "золото" с самой титулованной командой мира. Американки - обладательницы олимпийского "золота", и с 2015 года они удерживают титул чемпионок мира.
В первом периоде игра шла практически на равных команды забили по одному мячу в ворота соперников. И только за 2 секунды до конца временного отрезка американки вырвались вперед - 2:1 в пользу сборной США. Во втором периоде заокеанские гости увеличили отрыв, забив еще три мяча. Россиянки смогли забросить в ворота соперниц только один. На третьей восьмиминутке спортсменки из США увеличили отрыв еще на два очка. Переломить ситуацию в заключительном периоде нашим спортсменкам также не удалось, однако они смогли отыграть несколько очков. Итог встречи 8:5 в пользу американок. Сборная России становится серебряным медалистом.
Напомним, В субботу они одержали победу со счетом 5:3 (1:2, 2:0, 1:0, 1:1) над спортсменками из Австралии.
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