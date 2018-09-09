Избирком Волгоградской области подсчитал явку на выборы к 15.00





На выборах депутатов Волгоградской городской думы (по единому избирательному округу) к 15.00 проголосовали 13,6% избирателей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию ИКВО.

На выборах депутатов Волжской городской думы – 14,85%.

Чуть веселее идут выборы депутатов Камышинской городской думы – там на выборы до 15.00 пришли 19,63% избирателей.

В среднем на выборах в органы местного самоуправления в 22 муниципальных районах области явка составляет 33,17%.

Напомним, в единый день голосования в Волгоградской области проходят 156 избирательных кампаний, выборы сейчас идут на территории 22 муниципальных районов и в 3 городских округах. Всего в регионе работают 666 избирательных участков.

