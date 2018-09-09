Выборы

Утомленные солнцем: с выборами в Волгограде что-то пошло не так

Выборы 09.09.2018 15:03
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09.09.2018 15:03




На избирательных участках Волгограда к 15 часам дня наблюдалась картина умиротворения, если не сказать тоски. Редкие представители электората, от которого так ждали активности, не торопясь голосовали. Полицейские, наблюдатели, члены УИКов откровенно скучали. 



Съемочная группа ИА «Высота 102» в послеобеденное время посетила несколько избирательных участков - повсюду практически полный штиль. В лицее №2 на улице Богунской в Краснооктябрьском районе казачий ансамбль пытался создавать бодрую атмосферу всеобщего единения. Однако задорных казаков слушали лишь пара пенсионерок и несколько наблюдателей.



Увиденное подтверждает статистику: по состоянию на 12.00 явка электората на участки для голосования составила скромные 8,04%. А послеполуденное солнце, очевидно, окончательно утомило горожан. 
Напомним, сегодня в Волгограде проходят выборы депутатов, которые будут входить в новый состав представительного органа местного самоуправления - Волгоградскую городскую думу. 

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