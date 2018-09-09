Саксофон и ритмичный танец: как дети Волгограда спасали выборы от провальной явки

Выборы 09.09.2018 15:26
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09.09.2018 15:26
«И скучно, и грустно…» - такие лермонтовские строки приходят на ум после посещения избирательных участков в Волгограде. Съемочная группа ИА «Высота 102» прокатилась по УИКам города и не увидела многочисленных желающих исполнить свой «гражданский долг». Впечатления журналистов подтверждают и последние данные избиркома о явке граждан на участки. К 12.00 своим электоральным правом воспользовались только 8,04% избирателей города. На некоторых участках интерес избирателей к выборам поднимали школьники, выступавшие на ступеньках школ с творческими номерами. Как проходило голосование в Центральном и Дзержинском районах города в первой половине дня – смотрите в видеоотчете «Высоты 102».
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