Выборы в Волгоградскую гордуму не манят избирателей

Выборы 09.09.2018 13:58
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09.09.2018 13:58
8,04% - таковы данные о явке избирателей Волгограда на участки для голосования к полудню. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт облизбиркома, самый высокий результат из 18 одномандатных округов демонстрирует округ №14 Кировского района (9,7%). В конце рейтинга голосования - округ №11 Ворошиловского района (6,45%). Для сравнения, к 13.00 на прошлых выборах депутатов гордумы, которые состоялись 8 сентября 2013 года, явка избирателей к 14.00 составила 12,9% от общего количества избирателей. Съемочная группа информагентства посетила ряд УИКов в разных районах города и убедилась в том, что пока волгоградцы не спешат воспользоваться своим гражданским правом. На участках немноголюдно, а на некоторых даже пустынно. Подробности - в видеорепортаже, который будет опубликован на сайте «Высоты 102» в ближайший час.
В Волжском и Камышине, где также выбирают новые созывы городских дум, явка избирателей чуть выше, чем в областном центре - 9,34% и 13,92% соответственно.
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