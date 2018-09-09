Россия-США: подопечные волгоградца Александра Гайдукова готовятся к борьбе за "золото" Кубка мира

Спорт 09.09.2018 11:29
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09.09.2018 11:29
Женская сборная России по водному поло, подопечные волгоградца Александра Гайдукова и Андрея Белофастова, восстанавливает силы перед финальным матчем с командой США. Как сообщил ИА "Высота 102" пресс-атташе клуба "Спартак-Волгоград" Аркадий Вариводский, сейчас девушки отдыхают после напряженного матча с австралийками. В субботу они одержали победу со счетом 5:3 (1:2, 2:0, 1:0, 1:1) над спортсменками "зеленого континента". Сегодня в 17:30 по московскому времени начнется финальный матч, в котором россиянкам будет противостоять самая титулованная команда планеты. Американки - обладательницы олимпийского "золота", к тому же с 2015 года они удерживают титул чемпионов мира.
Матчи Кубка проходят в Сургуте в спорткомплексе "Олимп".
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